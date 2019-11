Johaug ber folk senke forventningene til Karlsson: – Ikke tro at hun skal være i toppen hver gang

Rosenborg-supporter hentet av politiet under kamp. De andre gikk i protest

Saken oppdateres.

Som junior slo Frida Karlsson til med flere knallsterke løp i senior-VM i Seefeld. Fasiten ble to individuelle medaljer (sølv på 10 km klassisk og bronse på tremila) og stafettgull med Sverige.

Før mesterskapet hadde Karlsson kun konkurrert på øverste nivå én gang tidligere. Noen dager i forveien debuterte hun i verdenscupen med en solid 7. plass.

Nå spør mange seg hva ungjenta kan få til i 2019/20-sesongen.

– Det blir virkelig spennende å se Frida, men jeg tror ikke vi skal forvente for mye av henne og tro at hun skal være med i toppen i hvert eneste renn, sier Therese Johaug til Expressen.

Tar tid å bygge seg opp

Johaug husker godt hvordan det var å få et forventningspress kastet etter seg. Som 18-åring tok hun i 2007 en sensasjonell VM-bronse på tremila i Sapporo.

– Jeg fikk selv en del forventninger, og jeg merket at andre også fikk det. Folk trodde at jeg skulle ta flere pallplasser i verdenscupen enn det jeg gjorde året etter. Man må forstå at det tar litt tid å bygge seg opp, sier Johaug til den svenske storavisen.

Forrige sesongs suverene distanseløper understreker at hun ikke tror Karlsson vil mislykkes, men anmoder skipublikumet om å dempe forventningene. Det samme sier Marit Bjørgen når vi spør om Karlsson kan utfordre Johaug denne vinteren.

– Det er litt tidlig å si. Hun er veldig ung, så du skal ikke legge altfor høye forventninger på henne. Hun gjorde et fantastisk VM, men gikk nesten ingen renn i verdenscupen. Nå blir det spennende å se henne gjennom flere konkurranser.

– Fint at folk tror på deg

Den pensjonerte skidronningen fra Rognes er imponert over råskapen Frida Karlsson utstråler.

– Der er hun litt lik Therese. Hun gir full gass fra start og tenker «så får vi se hvor lenge det holder». Det har jeg sansen for.

Mange har kalt den svenske yndlingen for den «nye Johaug». Den merkelappen vil ikke Bjørgen bruke. Hun mener slikt unødig øker forventningspresset.

Norges tidligere langrennssjef, Åge Skinstad, råder Karlsson til å se på det som ren smiger.

– Det er fint at folk tror på deg, men det gjelder å ikke la det påvirke den daglige treningen og fokuset man er nødt til å ha, sier Skinstad.

Legg bort resultatfokuset

Han husker godt hvordan det norske laget aktivt jobbet for å begrense forventningene etter Johaugs gjennombrudd i 2007.

– Det var noe vi var veldig forsiktige med. Samtidig skapte Therese mest forventninger til seg selv, men hun var dyktig til å håndtere det. Det tror jeg også Frida Karlsson er. På meg virker hun som en moden førsteårssenior, sier Skinstad.

Han føyer til at det er viktig å legge bort alt av «resultatfokus».

– Det gjelder all idrett og egentlig alle aldre, men det er gjerne mest avgjørende for dem som har minst rutine. Du må hver dag konsentrere deg om egne prestasjoner, og ikke bry deg om hva alle andre gjør og sier.

Skinstad viser til at det gikk fire år mellom Johaugs to første individuelle mesterskapsmedaljer på seniornivå. Hun dro tomhendt hjem fra 2009-VM i Liberec.

– Det gjelder å ikke bli superskuffet om man ikke får til det resultatet noen andre forventer av deg. Tar du ut ditt beste potensial, er det ikke så veldig farlig hva andre sier.

Verdenscupsesongen starter med en minitour over tre dager i finske Ruka 29. november.