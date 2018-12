Johaug dropper Tour de Ski – Klæbo er med

Omstridt amerikaner plukket ut til dopingtest for syvende gang på kort tid

Saken oppdateres.

Tirsdag ble Tour de Ski-troppen til det norske langrennslaget offentliggjort. Landslagssjef Vidar Løfshus har tatt ut ti herrer og ti kvinner til konkurransen i Mellom-Europa.

– Det blir en veldig spennende Tour. Vi har med flere av våre sterkeste utøvere som vi vet kan være med å prege Touren, og vi håper å ha med en herre eller kvinne som kan være med å kjempe om sammenlagtseieren, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

På listen over deltakere står ikke navnet til Therese Johaug. Hun velger å stå over konkurransen for å forberede seg til VM i Seefeld. Johannes Høsflot Klæbo, som var usikker på om han skulle gå, er tatt ut.

Niklas Dyrhaug er heller ikke med, for første gang på åtte år. Han har slitt med en skade i leggen.

Svenske Charlotte Kalla og Ebba Andersson er heller ikke med når svenskenes tropp offentliggjøres på torsdag.

Her er hele troppen:

Menn: Simen Hegstad Krüger, Martin Johnsrud Sundby, Johannes Høsflot Klæbo, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Didrik Tønseth, Sjur Røthe, Martin Løwstrøm Nyenget, Eirik Brandsdal, Finn Hågen Krogh.

Kvinner: Ingvild Flugstad Østberg, Maiken Caspersen Falla, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kari Øyre Slind, Kathrine Rolsted Harsem, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng, Mari Eide, Anna Svendsen.

Tour de Ski starter 29. desember i italienske Toblach, før de reiser til Val Müstair i Sveits, Oberstdorf i Tyskland, og avslutter som vanlig med monsterbakken i Val di Fiemme i Italia 6. januar.

I fjor vant sveitsiske Dario Cologna foran Martin Johnsrud Sundby og canadiske Alex Harvey på herresiden. På kvinnesiden vant Heidi Weng foran Ingvild Flugstad Østberg og amerikanske Jessica Diggins.