Slik har dødsfallene endret skilandslaget: – Jeg blir rørt av det

Bjørnar (38) betaler over 10 000 kroner i året på TV-fotball. Likevel mister han flere storkamper

Regjeringen vil ikke gripe inn, men takker for engasjementet

Problemer for Widerøe – tolv fly ute av drift

Den danske playmakeren åpner for å avslutte karrieren i Kolstad

Fremmed etterretning har et godt bilde

På jakt etter et navn med gammel tradisjon i Norge? Her er nesten 200 navnetips til deg.

Hafrsfjord Kings trekker laget – klubben i fare for å bli lagt ned

Saken oppdateres.

KVITFJELL: For første gang denne sesongen har Therese Johaug og hennes lagvenninner vært samlet uten en tragisk nyhet.

For da de beste var i Livigno i høst, kom nyheten om at søsteren til landslagsløper Mari Eide var død. Det var kort tid etter den triste meldingen om Vibeke Skofteruds bortgang.

Mari Eide, som har hatt med søster Hilde noen dager på samlingen i Oppland, hadde dratt hjem da pressen kom på besøk til Bjørn Dæhlie-hytta torsdag. Det var for tidlig å snakke om det triste som skjedde i familien, da Ida døde.

Må snakke om det

Det medisinske apparatet samlet løperne på Kvitfjell onsdag kveld. Legene Øystein Andersen og Christine Holm Moseid la vekt på at en god dialog er spesielt viktig nå, og at alle må være ærlige på hvordan de har det.

– Det kommer klart frem i denne gjengen at vi står sammen i tykt og tynt. Vi har laget en arena som er åpen for alle, sier Andersen.

Den tradisjonelle samlingen på Kvitfjell var litt annerledes enn tidligere. Landslagstrener Geir Endre Rogn forteller at teorien ble kuttet ut, for å gi mer rom for samtaler. Dessuten ble det ikke hentet inn eksterne mennesker som skulle bidra.

– Målet var å skape ro og trygghet i en krevende periode. Men er det noe løperne vet, er det nettopp at de er trygge på hverandre, sier han.

Rogn og Ole Morten Iversen utgjør det nye trenerteamet, og har også fått noen utfordringer de må mestre.

– Det viktigste for oss har vært tilstedeværelse. Og at vi er våkne for utøvere som sliter, sier sjefen Iversen.

Han nevner også at tett oppfølging er viktig, og at trenerne forteller løperne at det er ufarlig hvis det butter for noen.

FIKK DU MED DEG DETTE? Bjørgen ba om endringer i Holmenkollen-helgen. Nå blir hun hørt.

Omgitt av de beste

Før dagens pressetreff ba presseansvarlig for skilandslaget, Gro Eide, mediene om forståelse for at Johaug ikke ville prate om bortgangen til Ida Eide.

Johaug valgte likevel å dele noen tanker om hvordan hun har hatt det den siste tiden.

– Ja, det har vært en krevende og tøff periode, sier Therese Johaug.

Hun var nær venninne med Ida Eide, og feiret 30-årsdag sammen med henne tidligere i år.

– Mine tanker går til den nærmeste familien.

Om sesongstarten sier hun følgende:

– Selv om jeg gleder meg veldig, har det som har skjedd gitt meg andre perspektiver, sier Johaug.

– Det er så fint å ha de beste av de beste rundt seg. Vi merker at vi blir ivaretatt som enkeltmennesker.

20 journalister

Vel 20 journalister fra Norge og Sverige intervjuet utøverne etter intervalløkten med rulleski.

Johaug var som vanlig på hugget, alltid først og foran. Hun ser frem til en vinter med VM i Seefeld, der sportssjef Vidar Løfshus sier at Norge skal ta mellom 10 og 15 medaljer. Det er målet. 14 var beholdningen i siste VM.

Løfshus er likevel klar over at hendelsene kan prege jentene, og han synes de siste månedene har vært brutale. Langrennssporten mistet også løperen Ronny Ansnes.

– Jeg merker at samholdet i laget er enda sterkere. Vi ser betydningen av laget. Og hvilke verdier som betyr noe. Jeg blir rørt av det.

Minnet om OL i Sotsji

Sportssjefen har også vært innom kvinnelandslaget på Kvitfjell. Han har de siste månedene fått flashback til det som skjedde i Sotsji-OL, da broren til Astrid Uhrenholdt Jacobsen døde. Det var også noe som satte sine spor i elitegjengen.

I løpet av de to timene journalister, løpere og trenere var samlet på hytta torsdag, begynte det å snø utenfor. Det var en påminnelse om at vinteren er i anmarsj, og den inkluderer et VM i Seefeld.

Likevel – løperne har med seg en litt annen ballast inn mot denne sesongen enn de har hatt tidligere.

Alle forteller at stemningen er god, men annerledes.

HAR DU SETT HVA FIS HAR GJORT MED PROGRAMMET? Endringene har vidt forskjellig betydning for Klæbo og Johaug.

Sorgen vil være der en tid

– Sorg er jo en del av livets gang og vil nok påvirke i det nære og lange løp. Man får oftest et dypere perspektiv på livet, sier lagets psykolog Britt Tajet Foxell.

Hun holder kontakten med de aktive, og hjelper dem til å sette ord på tankene sine.

– Sorg er normalt i det unormale. Sorgen er delt opp i forskjellige faser, som oftest med sjokk i den første fasen. Disse fasene er det individuelt hvordan man opplever. I min erfaring skal man gå stille i dørene i sorgen, men være til stede og tilgjengelig, sier Tajet Foxell.

– Vi må ta vare på hverandre som mennesker og ikke bare som skiløpere, forteller Ragnhild Haga.

Hun er regjerende olympisk mester og stortrives med lagvenninnene. Nettopp når noe uventet og trist skjer, merker hun og de andre hvilke kvaliteter som bor i gjengen.

– Det er uvurderlig, sier hun.

Ikke bare tut og kjør

– Kanskje vi ikke skal løse alle problemer med skiløpermetoden, som handler om å kjøre på, nærmest tut og kjør, reflekterer Ingvild Flugstad Østberg.

– Vi må opp i dette ta vare på hverandre og oss selv.

Maiken Caspersen Falla legger til:

– Vi setter pris på og er glade i hverandre. Det har hjulpet oss veldig de siste månedene.