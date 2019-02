Johaug fortsatt ubeseiret etter ny NM-utklassing

I hele sitt liv har Lennart Isaksen (73) lurt på hvorfor ikke alle jødene i Trondheim gjorde som hans far og stakk mens det ennå var tid.

Therese Johaug var helt suveren på kvinnenes 15 kilometer med skibytte og gikk tilnærmet hele rennet i ensom majestet med Kong Harald på tribunen på Meråker.

Johaug, som har herjet i verdenscupen i comebacket i vinter, tok dermed sitt andre NM-gull på tre dager etter å ha stått over fredagens sprint.

– Det var kjempefint å gå, selv om det var surt og kaldt. Jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle gå mitt eget renn, gå et bra renn og prøve å male på hele veien og øke. Det klarte jeg stort sett hele veien, så det er jeg veldig fornøyd med, sa Johaug til NRK.

– Det er veldig godt. På skøytinga, opp langbakken, var jeg ganske stiv, men i lett-terrenget var jeg fin i føttene igjen, og det er bare en liten unnakjøring som skal til før at du er på hugget igjen og klarer å jobbe hele veien, og det tyder jo på at jeg er i form og at jeg er der jeg vil være nå, fortsatte hun.

Jacobsen med nytt sølv

Astrid Uhrenholdt Jacobsen la grunnlaget for sølvmedaljen på klassiskdelen, og kom i mål 56,4 sekunder etter Johaug. Det var hennes andre NM-sølv på Meråker.

Kari Øyre Slind rykket fra bronsekonkurrentene på slutten og sikret den siste medaljen.

Johaug sto over Tour de Ski i forberedelsene til VM, men har vært uslåelig i distanserenn helt siden hun var tilbake i løypene i november.

30-åringen var i en egen klasse på Meråker og etter 2,2 kilometer av klassiskdelen var det kun Astrid Uhrenholdt Jacobsen som holdt følge. Ingvild Flugstad Østberg på tredjeplass var allerede 17 sekunder etter venninnen.

Men etter 4,7 kilometer klarte heller ikke Jacobsen henge på. Ti sekunder var det ned til Jacobsen, mens Østberg var nesten halvminuttet etter Johaug.

Ved skibytte hadde Johaug passert sjekkpunktet i utkanten av stadion før konkurrentene rakk inn i båsene sine.

Johaug løste ikke overraskende overgangen til skøyting best og etter 9,7 kilometer var forspranget til Jacobsen på annenplass over halvminuttet. Østberg og gjengen som kjempet om den siste medaljen var over minuttet bak lederen.

Falla imponerte

Dalsbygda-jenta fortsatte å øke hele rennet gjennom og viste at formen før VM er fryktinngytende.

Jacobsen gikk også alene inn til annenplass etter å ha overbevist på klassiskdelen.

Bronsekampen ble den mest interessante under lørdagens renn. Sprinteren Maiken Caspersen Falla gjorde et sterkt skiathlon og var med helt til avslutningen, mens Ingvild Flugstad Østberg viste svakhetstegn på de siste kilometerne.

Falla imponerte med fjerdeplass, mens Østberg ble nummer seks. Heidi Weng snek seg mellom dem på femteplass.

NM på Meråker avsluttes med stafetter søndag.