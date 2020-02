Johaug gikk mot ny suveren seier, men Østberg gjorde alt for å ødelegge for venninnen

To fikk forelegg etter kontroll på E6 i Trondheim

Saken oppdateres.

Therese Johaug har vært overlegen så langt i Ski Tour og tok til og med sin første verdenscupseier i sprint da hun vant i Åre på tirsdag. Torsdagens langløp på 34 kilometer var en etappe med et solid favorittstempel til Johaug. Og allerede etter 4–5 kilometer hadde hun et forsprang på de nærmeste forfølgerne.

Mye vind

Men været gjorde det krevende for verdenscuplederen å gå alene. Motvinden var til tider heftig, og Ebba Andersson, Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg så ut til å dra nytte av å samarbeide og bytte på å bruke krefter i front.

– Hun kjemper bare for å komme seg framover. Hun er preget i vinden her, sa NRK-kommentator Jann Post da trioen åt inn på det drøye halvminuttet Johaug var foran.

– Det er en enorm fordel å gå i trioen bak, det koster så mye for Therese, meldte ekspert Fredrik Aukland.

Etter 20 kilometer hadde forspranget minket til 23,1 sekunder til Ingvild Flugstad Østberg, som da var i ferd med å riste av seg Weng og Andersson.

Den neste mila så det ut til at Johaug hadde god kontroll til tross for at hun hadde gått alene hele løpet, men de siste kilometerne hadde mye utforbakke, og Østberg gled innpå Johaug. Inne på stadion, 2,5 kilometer før mål, hadde ledelsen krympet til seks sekunder.

Jaget Johaug

Den siste runden jaget Østberg for å ta igjen venninnen, men Johaug holdt unna og vant til slutt med fire sekunder.

Heidi Weng ble nummer tre, dermed ble det helnorsk seierspall i kvinneklassen i Ski Tour, slik det har blitt i alle etappene til nå.

Resultater torsdag:

1: Therese Johaug, 1,26,32,8.

2: Ingvild Flugstad Østberg, 4 sekunder bak.

3: Heidi Weng, 1,21,6 bak.

4: Ebba Andersson (Sverige), 2,00,5 bak.

5: Astrid Uhrenholdt Jacobsen, 3,06,5 bak.

Therese Johaug leder sammenlagt.

I utgangspunktet skulle dagens etappe gått fra Storlien til Meråker. Men på grunn av værprognoser som varslet om stiv kuling og snøvær bestemte arrangøren at den skulle gå med start og mål i Meråker. Etappen ble kortet ned fra 38 til 34 kilometer.

Ski Tour 2020 avsluttes i Granåsen med klassisk sprint lørdag og 15 km jaktstart i klassisk stil søndag.