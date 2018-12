Johaug herjet med Kalla – vant i utklassingsstil

Her er de nye ferjene på sambandet Flakk - Rørvik

Akvarell er ikke bare for amatører

Ny pallplass for Maren Lundby: – Blir bedre og bedre

Over 130 skadd og 400 pågrepet i Frankrikes verste gateuro på flere år

Saken oppdateres.

LILLEHAMMER/OSLO: Allerede på den første runden parkerte Therese Johaug sin svenske rival Charlotte Kalla. Til slutt vant Johaug minitouren på Lillehammer i utklassingsstil.

NRKs eksperter Fredrik Aukland og Torgeir Bjørn mente begge at Johaug hadde glatte ski. Likevel klarte ikke konkurrentene å leve med Johaug i oppoverbakkene.

– Hun er på vei mot noe stort denne sesongen, sier NRK-kommentator Jann Post.

Johaug vant foran Ebba Andersson og Ingvild Flugstad Østberg. Charlotte Kalla ble sliten på slutten og endte til slutt på fjerdeplass.

HAR DU LEST DENNE? I fjor var Johaug så langt nede at hun ville legge opp. Et testløp mot Bjørgen endret alt.

Fikk luke tidlig

Allerede etter lørdagens renn var de tydelig at det ble en ren duell om sammendraget. Kalla gikk ut 2,5 sekunder foran Johaug, men luken ble tettet allerede inne på stadion.

Rivalene gikk noen minutter samlet, men etter ca. to kilometer fikk Johaug en liten luke. Den utvidet 30-åringen fra Dalsbygda i løypens lengste motbakke.

Deretter fikk vi se en tydelig trend: Johaug dro fra i oppoverbakkene, men Kalla hentet inn sekunder i nedoverbakkene.

Etter hver merket begynte imidlertid Kalla å kjenne på det voldsomme tempoet. Han ble tatt igjen av lagvenninnen Ebba Andersson. Og den svenske 21-åringen lot seg ikke be to ganger: Hun gikk rett fra Kalla, og fullførte en imponerende helg med annenplass i minitouren. Ingvild Flugstad Østberg gikk også et imponerende renn. Gjøvik-løperen passerte Kalla i den siste bakken og ble nummer tre.

Therese Johaug er det imidlertid ingen som kan gjøre noe med. Johaug har nå vunnet tre av tre distanserenn siden comebacket.