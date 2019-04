Johaug i egen klasse i Skarverennet, vant med over åtte minutter

Det er 3168 dager siden like mye sto på spill

Saken oppdateres.

Løperne gikk 37 kilometer fra Finse til Ustaoset i vekslende vær med en del nedbør, noe vind og også perioder med tåke.

Det tok ikke lang tid etter start før Johaug sa takk for følget. Hun fikk en klar ledelse ned til løpere som Ingvild Flugstad Østberg og Astrid Uhrenholdt Jacobsen. I mål var tidsdifferansen ned til toer Kari Øyre Slind åtte minutter og 31 sekunder.

Johaugs tid ville gitt henne 31.-plassen i herreklassen.

Blant gutta vant Hegstad Krüger et jevnere oppgjør. Han slo Thomas Bucher-Johannessen med et sekund i et spurtoppgjør. Martin Johnsrud Sundby kom inn som 11. mann, 2.15 bak vinneren.

Petter Northug gikk også rennet. Han ble nummer 38 i herreklassen, 15.22 bak Krüger.

Skarverennet blir regnet som den definitive avslutningen på skisesongen. Årets utgave er det 44. i rekken etter at fjorårets renn ble avlyst.

Mandag blir langrennslandslagene for neste sesong offenliggjort.