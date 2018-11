Johaug knuste konkurrentene i sitt første verdenscupløp på 988 dager

Saken oppdateres.

RUKA: Alles øyne var rettet mot Therese Johaug før comebacket i verdenscupen etter 32 måneder ute.

Etter å ha overbevist i sesongåpningen på Beitostølen, viste 30-åringen stor styrke i 10-kilometeren i finske Ruka søndag.

I sitt første verdenscuprenn på 988 dager knuste Johaug sine konkurrenter og i mål var avstanden ned til Charlotte Kalla på hele 22,5 sekunder. Ebba Andersson ble nummer tre, 32,8 sekunder bak Johaug.

Ingvild Flugstad Østberg, som åpnet sterkt, endte som nummer fire.

– Nå er jeg så glad og så lettet. Å starte med seier her i Finland er en drøm som går i oppfyllelse, sa en rørt Johaug til NRK.

Johaug takket publikumet i Finland som ropte og heiet på henne helt fra oppvarmingen.

– Jeg er ikke overrasket over at finnene heier henne frem. Jeg tror folk flest setter stor pris på henne, og det viste folket i Finland, sier kvinnenes landslagstrener Ole Morten Iversen.

Treneren hadde en spent følelse før søndagens renn.

– Therese kom seg gjennom dette på den måten vi trodde og håpet, og jeg er lettet over det. Nå tror jeg det vil bli lettere for henne å holde fokus på det som skal skje gjennom vinteren, sier Iversen.

– Det Therese gjør i dag taler for seg selv. Det var nok det mange hadde forventet, og det jeg hadde håpet på, sa Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Måtte vente lenge

Fra sin useedede posisjon måtte Johaug gå ut tidlig, med startnummer 26.

Etter en åpning litt under pari, der Johaug blant annet var tre sekunder bak Flugstad Østberg etter 1,1 kilometer, var rollene byttet om etter drøye tre kilometer.

Verdenscup langrenn søndag:

Kvinner, 10 km klassisk i Ruka, Finland: 1) Therese Johaug, Norge 28.02,5, 2) Charlotte Kalla, Sverige 0.22,5, 3) Ebba Andersson, Sverige 0.32,8, 4) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 0.49,5, 5) Julija Belorukova, Russland 0.54,9, 6) Krista Pärmäkoski, Finland 0.55,5, 7) Natalia Neprijaeva, Russland 1.07,1, 8) Sadie Bjornsen, USA 1.10,5, 9) Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norge 1.15,6, 10) Ragnhild Haga, Norge 1.26,2. Øvrige norske: 13) Heidi Weng 1.37,2, 19) Kari Øyre Slind 1.54,8, 27) Anna Svendsen 2.14,3, 28) Tiril Udnes Weng 2.17,6. (©NTB)

Ved halvgått løp hadde Johaug økt forspranget, og 30-åringen tok seg helt ut inn til mål. Deretter måtte hun ta plass i lederstolen i målområdet og vente på konkurrentene som startet lenge etter.

– Jeg har nesten aldri sittet i den stolen, siden jeg har startet til slutt. Det var ganske nervepirrende å sitte der og se om jeg skulle klare det eller ikke, sa Johaug til NRK.

Flugstad Østberg tapte mer og mer, Charlotte Kalla klarte ikke følge Johaugs tempo, og Krista Pärmäkoski var aldri i nærheten. Ebba Andersson yppet seg, men maktet ikke å holde Johaugs tempo.

Det ble en fenomenal triumf for Therese Johaug etter over to og et halvt år ute av verdenscupsirkuset.

Øvrige norske plasseringer (med avstand til Johaug i parentes):