Fikk kritikk for å gjøre langrenn kjedelig. Nå mener Johaug at hun kan bli enda bedre.

– Jeg har prikket inn en toppform. Da går det unna, sier hun og ler.

Therese Johaug har all grunn til å glise. Hun står med hele 19 verdenscupseiere når det gjenstår i underkant av én måned av sesongen. I tillegg har hun gått helt til topps i prestisjetunge Tour de Ski og Ski Tour.

Det kommer etter en svært suksessrik fjorårssesong. Da ble det totalt 11 seiere i verdenscupen og tre individuelle gullmedaljer av fire mulige under VM i Seefeld.

Til tross for eventyrsesongen i fjor, så er hun klar på at hun er enda bedre for øyeblikket.

– Har du noensinne vært bedre?

– Nei, jeg tror ikke det. Jeg føler meg veldig stabil, jevnt over. Så jeg har nok ikke vært bedre. Jeg har hatt gode toppløp før også, men jeg kjenner at nå er jeg stabil. Jeg er også med og hevder meg i en sprint også. Det er ikke sånn at jeg bare går bra på distanserenn og ryker i prologer. Nå kommer jeg til kvartfinaler, semifinaler og kan være med å vise at jeg har utvidet repertoaret mitt litt, forteller hun.

Mener hun har mer å gå på

Under norsk-svenske Ski Tour ga Johaug uttrykk for at hun følte seg urettferdig behandlet. Hun er lei av det stadige ropet om at hun fjerner spenningen og ødelegger langrennssporten ved å være for god.

Finske Krista Pärmäkoski reagerte på den norske dominansen da seks av tolv jenter i sprintsemifinalen under Ski Tour i Granåsen var norske. Da hadde Johaug levert sitt livs beste sprintrenn, ser man bort fra sprinten i Åre tidligere i touren. Avslutningen i den svenske skibyen var lagt til en monsterbakke. Det passet den norske 31-åringen perfekt, og hun tok sin første sprintseier noensinne.

– Det er selvfølgelig trist for sporten. Norge har jobbet godt. De har kanskje funnet en spesiell oppskrift, som vi andre nasjoner ikke har, fortalte Pärmäkoski på spørsmål om den norske dominansen.

Johaugs konkurrenter kan derimot ha mer å frykte i fremtiden. Hun mener nemlig at hun kan bli enda bedre.

– Jeg føler at det hele tiden er noe jeg kan utvikle meg på og terpe på. Det er små ting her og der, som gjør at jeg kan bli bedre. Det er ikke de store, revolusjonerende tingene. Jeg må være ganske bevisst på treningsbiten at jeg ikke skal prøve å finne kruttet på nytt, men jeg må plukke enkelte ting i treningen som gjør at jeg kan heve meg noen sekunder, sier hun.

– Gammel og grå

Trener for kvinnelandslaget Ole Morten Iversen er også enig i at Johaug aldri har vært bedre.

– Therese er det bare å ta av seg hatten for. Det er helt enestående. Hun gikk fort i fjor også, men det er som hun sier. Hun har aldri vært bedre, sier treneren.

Johaug har enda ikke bestemt seg for hvor lenge hun kommer til å holde på. Hun tar «sesong for sesong» inntil videre, men merker at hun ikke er blant de yngste i feltet lenger.

– Det er mange av disse utøverne som er mye yngre enn meg og som ikke har så mange år med trening på baken. Se for eksempel på Ebba (Andersson) som er åtte-ni år yngre enn meg. Det er ganske mange tusen treningstimer jeg har mer i kroppen enn det de har. Jeg begynner å bli gammel og grå og er nesten den eldste i gamet her. Det får jeg betalt for, poengterer hun.

Ebba Andersson blir spådd en lysende karriere i langrennssirkuset. 22-åringen har flere pallplasser å vise til i verdenscupen, men har enda ikke tatt en seier. Svensken var med på laget som tok gull på stafetten under VM i Seefeld. I Ski Tour ble hun nummer fire sammenlagt, i underkant av seks minutter bak Johaug.

– Jeg hadde betydelig høyere ambisjoner. Jeg hadde et mål om å komme på pallen. Jeg kjenner på en skuffelse, sa Andersson etter avslutningsrennet.

Tar ikke suksessen for gitt

Johaug er derimot klar på én ting: Suksessen kommer ikke til å vare for alltid. Hun trekker frem Ragnhild Haga og Charlotte Kalla som to eksempler. Etter stor suksess tidligere har duoen slitt voldsomt denne sesongen.

– Det er det som er så spennende med langrenn. Du vet aldri når du er på toppen. Det er viktig å ta innover seg resultatene nå og nyte det. Plutselig snur det, sier Johaug.

31-åringen mener også at hun har vært heldig i karrieren.

– Jeg prøver å være veldig bevisst i treningen min. Jeg har vært heldig som har unngått skader og sykdom. Det tror jeg er av hovedgrunnene til at jeg er så stabil. Jeg kan trene jevnt på hele tiden, konstaterer hun.