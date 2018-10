Johaug og Northug sendes hjem fra høydesamling

Fem kamper uten seier før seriefinalen: Innrømmer at det går ut over selvtilliten

– Skal jeg være realistisk, skal det veldig mye til for at jeg klarer å gjøre akkurat det samme som i fjor

Landslagstreneren: - Hvis noen vil jukse for å vinne et skirenn som 15-åring, så må de nesten få lov til det

Saken oppdateres.

Det bekrefter medieansvarlig for langrenn i Norges Skiforbund, Gro Eide, i en pressemelding.

– Løperne som reiser trenger fortsatt litt mer tid før de kan trene som normalt, og vi tar ingen sjanser på denne tiden av året, sier Øystein Andersen, som er medisinsk ansvarlig i Skiforbundet.

Flere av de norske løperne har slitt med sykdom under oppholdet i Italia. Petter Northug ble isolert etter å ha fått omgangssyke forrige søndag. Skistjernen har hatt problemer med sykdom tidligere i sesongoppkjøringen også.

– Dette var det siste Petter Northug trengte nå, sa TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad.

Senere ble også Iversen, Johaug, Uhrenholdt Jacobsen og Mari Eide syke.

På tirsdag opplyste sprintlandslagstrener Arild Monsen at Northug og Iversen var i ferd med å bli bedre. Da antydet at han at sykdommen i langrennslandslaget kunne være forårsaket av et besøk på en pizzarestaurant.

Planen var at det norske laget skulle være i Italia til 1. november. Den planen er nå noe endret.