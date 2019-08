Johaug satte ny rekord - knuste konkurrentene opp monsterbakken

XXL tar selvkritikk for ledertreningsprogram

Saken oppdateres.

LYSEFJORDEN: Norsk langrenns klatredronning har vunnet det beinharde rennet Lysebotn opp en rekke ganger. I fjor forbedret hun sin egen rekord fra 2012, og gikk over målstreken på tiden 31.46,3.

Det var hennes første FIS-konkurranse i comebacksesongen etter dopingutestengelsen. Den sesongen ble en enorm suksess.

Ett år senere var hun tilbake. Lysebotn opp var det eneste rennet hun skulle gå under Blinkfestivalen som varer fra onsdag til lørdag. Og det vant hun i kjent stil. I år slo hun sin egen rekord og gikk over mål på tiden 31.18. Ingvild Flugstad Østberg ble nummer to og finske Kajsa Makarainen endte på 3.-plass.

– Dette er en kjempekonkurranse. Jeg har syre fra topp til tå, men det er helt fantastisk å gå her. Jeg koser meg. Jeg tenkte «var det så tungt i fjor?», men jeg jobbet med meg selv, og fikk inn teknikken så jeg kunne kjempe helt til toppen, sa Johaug til arrangøren like etter målgang.

– Det var melkesyre ut av en annen verden, sa Østberg til arrangøren.

Hun ble heiet frem av alle dem som hadde tatt turen til de vakre omgivelsene i Lysefjorden. Løperne kom som vanlig til start med båt fra Sandnes. Det var god stemning på båten selv om de visste hvilken blodslit som ventet.

Klatreløpet går fra Lysebotn og til utkikksposten Ørneredet ved Øygardsstøl. Fjellveggen har 27 hårnålssvinger og strekker seg 640 høydemeter over havet. Totalt er løpet 7,5 kilometer langt, og har en gjennomsnittlig stigningsprosent på 8,5.

Skal løpe NM

Søndag er Johaug påmeldt 10.000 meter under friidrett-NM på Hamar.

Det blir dermed en travel uke for 31-åringen. Mandag kom hun hjem fra høydeopphold i USA med Ingvild Flugstad Østberg. Deretter har hun hatt norgesferie i noen dager med kjæresten Nils Jakob Hoff, før hun kom til Lysebotn.

Nå går altså turen videre til Hamar for jenta fra Dalsbygda.

LES MER OM JOHAUGS NM-PLANER HER: – Det er gøy å gjøre noe som er litt «galt» innimellom

Skapte debatt

Johaug var også påmeldt 5000 meter under NM, men droppet det da hun skjønte at hun ikke ville få dispensasjon fra kvalifiseringskravene.

Det skapte en debatt hvor flere mente hun burde fått lov til å løpe.

På 10.000 meter er hun en av favorittene. NM-medalje burde uansett være overkommelig hvis hun løper like bra som hun tidligere har vist. Under et 10 kilometer langt løp på Fornebu i fjor noterte hun 33,36.