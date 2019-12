Johaug reagerer på forskjellsbehandling: – Synd at de tar bort bonussekundene på distanserenn

Per kjøpte hytte, selv om han strengt tatt ikke hadde behov for det

Saken oppdateres.

Årets Tour har allerede fått tyn fra flere herreløpere. Russiske Sergej Ustjugov mener blant annet at den ikke er så interessant lenger når det forandres til sprint og kortere fellesstarter, skriver VG.

Johaug på sin side reagerer på at sprintseire og seire i distanserenn behandles forskjellig i touren. I sprintene får vinneren 60 sekunder bonussekunder i hvert renn. I distanserennene derimot, er det ikke bonussekunder til vinneren.

– Jeg syns det er litt synd at de tar bort bonussekunder på distanserennene. Slik som i går, når det er fellesstart og når det er enkeltstart i Toblach, at man kunne fått noen bonussekunder for at man faktisk vinner et skirenn der også, på lik linje med sprint, sier Johaug til VG.

Johaug føler ikke at touren er designet for at hun skal tape etappeløpet, men at det er underholdningen som styrer.

– Det er vel mer for at det blir spenning, tipper jeg, sier Johaug.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen mener årets opplegg gjør sammendraget tettere.

– Det er om å gjøre og bevare spenningen og ha det tett. Dette er det fjortende året med Tour de Ski. Det fungerer TV-messig og publikumsmessig, men at vi sjonglerer og ser på litt andre måter når det gjelder gjennomføring er bare bra, sier han.

Johaug står som storfavoritt til å vinne Tour de Ski. På sprinten søndag røk hun ut allerede i kvartfinalen. Dermed overtok russiske Natalja Neprjajeva sammenlagtledelsen.

Johaug jakter sin tredje sammenlagtseier i Tour de Ski.