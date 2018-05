Johaug-saken er én av grunnene til at Bjørgen ikke vil inn i FIS-styret

Musikkprofessor om Tidal-avsløringen: Over og ut for selskapet

Saken oppdateres.

Flere, blant annet likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og Dagbladets sportskommentator Esten O. Sæther, mener at Marit Bjørgen bør bli Norges kandidat til ledelsen i det internasjonale skiforbundet Fis.

I dag er det skipresident Erik Røste som er Norges kandidat, og Bjørgen sier til Dagbladet at tanken på å overta kandidaturet ikke er realistisk.

– Nei, det er ikke aktuelt. Jeg har null erfaring til å gå inn i en slik rolle. Den som går inn i en slik rolle, må ha god erfaring og vite hva som kreves der. Det er mange kandidater som er bedre egnet enn meg, sier Marit Bjørgen til Dagbladet.

Bjørgen sier til avisen at hun ikke er opptatt av at Norge må sende en kvinne, og mener at den beste kandidaten må velges uansett kjønn. Hun mener at hun ikke er typen til å jobbe med spill og makt, og bruker saken mot venninnen Therese Johaug som argument.

– Med tanke på alt som skjedde med Therese og hvordan hun ble behandlet av blant annet FIS, er jeg ganske klar på at dette er ikke noe for meg. Jeg vil ikke være en del av et maktspill. Det er ikke noe jeg vurderer, sier Bjørgen til Dagbladet.

I første rettsrunde ble Johaug idømt en straff på 13 måneder, men FIS vaglgte å anke dommen til CAS. Der fikk Johaug en strengere dom, og ble utestengt i 18 måneder. Hun gikk dermed glipp av OL i Pyeongchang.

Tidligere kulturminister, og nå likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland (H), sa i april at Norge hadde århundrets mulighet til å få frem en kvinne i en sentral posisjon i internasjonal idrett.

– Det trengs større mangfold og motsetninger, slik at man kan utfordre hverandre. Det må røskes opp i et inngrodd miljø preget av patriarkalske holdninger om kvinners muligheter og deltagelse, sa statsråden til VG. Hun mente derfor at Bjørgen var en kandidat som ville bli tatt imot med stor jubel.