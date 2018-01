Johaug sender støttende beskjed til Northug

Oilersbørsen: Her er toppen, floppen og overraskelsen etter seieren over Sparta

Saken oppdateres.

Landslagssjef Vidar Løfshus åpner for at Petter Northug kan få OL-plass. Men Northugs trener Stig Rune Kveen fortalte onsdag at skistjernens team er «innforstått med at OL ryker».

Uansett: Etter forfallet til Planica-verdenscuphelgen er sjansen forsvinnende liten for at Northug får gå en OL-distanse.

Dopingutestengte Therese Johaug føler med både Northug og Ole Einar Bjørndalen.

– Ja, som TV-seer vi jeg savne dem. De har skapt store idrettsøyeblikk, og er store forbilder for meg. Så jeg krysser fingre for at de kanskje kan komme seg dit for å gå likevel, sier Johaug til TV 2.

Svensk kommentator fortviler

I Johaugs tilfelle forsvant OL-håpet da hun ble ilagt en 18 måneders utestengelse av idrettens voldgiftsrett CAS.

Bjørndalens siste rest av OL-håp ble knust onsdag. Dermed vil mye av opptakten til OL-uttaket neste uke handle om Petter Northug. Rettighetshaver Discovery har gjort det klart at de ikke frykter effekten stjernenes fravær vil ha på seertallet.

Det er ikke bare Johaug som gjerne skulle sett Northug i Pyeongchang. Også SVT-kommentator Jacob Hård fortviler.

– Det finnes få ting jeg heller vil se enn en Northug i form mot nye Kong Klæbo. Det hadde vært en attraksjon som kunne løftet skiløpene i Pyeongchang til klassiske høyder. Det kunne blitt uforglemmelig idrettshistorie, skriver Hård i en kommentar på svt.se.

Spår «dyster fiasko»

Jacob Hård har fulgt langrennssporten i en årrekke. Gang på gang har han sett Northug leke med sine svenske rivaler på oppløpet.

Han er imidlertid klar på at det vi har sett denne sesongen er en «blek skygge» av Northug. SVT-kommentatoren mener Northug risikerer å bli en «dyster fiasko» i Sør-Korea.

Signalene fra Northug-leiren tyder uansett på at det ikke blir noen Sør-Korea-tur.

Onsdag fortalte trener Kveen at Northug fortsatt hoster og at «det sitter i brystet». Han kommenterte også landslagsledelsens utspill om at Northug fortsatt kan få OL-plass.

– Umiddelbart tror jeg det er lite aktuelt. Vi må eventuelt høre hva de mener med det utspillet. Vi prater ofte med Vidar (Løfshus, journ. anm.). Jeg tipper det som skjer er at vi prater med ham, sa Kveen til Aftenposten.

– Så teamet rundt Northug har ikke gitt opp OL?

– Som sagt, siden Petter fortsatt ikke er frisk, er vi innforstått med at OL også ryker. Vi må være ærlige og si det.

Dermed tyder mye på at Johaug blir - akkurat som Johaug og Bjørndalen - TV-seer under vinter-OL. Northug har to OL-gull fra tidligere - begge fra Vancouver i 2010.