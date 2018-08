Johaug slet med nervene før comebacket: – Jeg kan ikke huske sist jeg kjente det samme

Hva er det som gjør at folk kler seg ut som superhelter?

Eggen la grunnlaget for sparkingen av trenerne

Bilen fikk skader for nesten 40 000 kroner da vognskur traff frontruta

Gaulavassdraget åpnet for fiske

Har funnet årsaken til at toget sporet av på Thamshavnbanen

Var det mor eller far som drepte barnet? 4

FN inviterer til fredssamtaler for Jemen i september

Justin Timberlake tilbake i Norge for første gang på fire år

Saken oppdateres.

LYSEBOTN: Det er ikke lenger tvil: Therese Johaug er i den formen nordmenn har håpet på de siste to årene. Opp serpentinersvingene i Lysebotn Opp herjet 30-åringen, strakk hendene i været og strålte etter sitt comeback mot de andre i verdenseliten.

Lysebotn Opp var det siste FIS-rennet Johaug gikk før hun ble utestengt i 18 måneder. Nøyaktig to år senere var hun tilbake i de samme bakkene, og utklasset konkurrentene på en måte vi sjelden har sett maken til.

7,4 km i motbakke var unnagjort, men det viktigste for Johaug var å få bevis for at hun fortsatt er i verdenstoppen.

Hun hadde selv rekorden opp bakken, satt i 2012. Den gangen gikk hun på 32,26.

Den nye rekorden er på sterke 31.46.

– Jeg har visst at formen har vært bra. Det er noe spesielt å få på seg startnummer. Det var mye nerver. Det var utrolig godt å få bekreftelsen, sier Johaug selv etter kanonløpet.

– Livet er mer enn langrenn

– Det har vært to tøffe år. Jeg har prøvd å fokusere på det sportslige hele veien, sier Therese Johaug.

Hun står inne i løpernes telt etter å ha vært på pallen, fått blomster og anerkjennelse fra publikum.

Det er grått på Øygardstøl denne ettermiddagen, men Johaug stråler. Hun tar seg tid til flere journalister etter å ha brukt god tid i intervjusonen før de tre beste ble ropt opp.

Nå svarer hun på hvordan veien tilbake har vært, men avbryter:

– Jeg er nødt til å lese gjennom noen meldinger og svare.

Johaug står med mobilen i hånden, og det er ingen tvil om at gratulasjonene strømmer inn.

– Det har vært noen slag underveis, da du fikk en lengre dom. Hvordan har det vært?

– Ja, det har vært noen trøkker. Jeg skal ikke legge skjul på det. Men jeg velger å se positivt på det, at livet er mer enn langrenn, minutter og sekunder. Det er mye annet fint man kan gjøre. Det jeg har savnet, er å være med de fine folkene i miljøet. Jeg har savnet det å reise på tur og være en gjeng. Men jeg har hatt kjæresten min og familien som har støttet meg, sier Johaug.

– Har gjort meg sterkere

Mye har skjedd siden Johaug sist gikk renn. Et OL har passert. Et VM likeså. Rapportene har gått om ekstreme treningsøkter og imponerende testresultater.

Men spørsmålet har likevel stått ubesvart: Hvordan er konkurranseformen til Therese Johaug? Sånn egentlig?

Svaret ble at hun knuste nærmeste konkurrent med ett minutt og 47 sekunder. Det er over fem prosent raskere enn nr. to, Charlotte Kalla.

– Jeg prøvde egentlig bare å fokusere på meg selv og gjøre jobben jeg skulle gjøre. Jeg vet jo at det er det her jeg kanskje er best på, sånn sett var det ikke en så stor overraskelse. Jeg har gått fort på slike løp før, men Charlotte gikk jo veldig fort her i fjor, jeg var veldig spent på hvordan det kom til å gå i år, sier Johaug.

For Johaug er blitt vesentlig bedre, mener hun selv. Både i skisporet og utenfor.

– Jeg har kanskje blitt sterkere i overkroppen og går kanskje bedre teknisk enn før. Jeg føler jeg har lært mye på de to årene jeg har vært ute. Jeg har lært meg selv bedre å kjenne, blitt roligere og tryggere på meg selv. Det er synd at noe sånn skal skje, samtidig gjør det en sterkere, sier 30-åringen.

Fikk nødvendige FIS-poeng

Likevel er det naturligvis langrenn som er store deler av livet til den norske skiyndlingen.

Johaug forteller at hun kjente på nerver før start. Det var spesielt. Det føltes som mesterskapsnerver.

– Jeg kan ikke huske sist jeg kjente på det samme. Det var noe spesielt å få på startnummeret, ler hun.

I bakgrunnen stekes det sveler inne i teltet, noe som merkes godt på lukten. Johaug fortsetter:

– Jeg tenkte underveis at jeg bare måtte senke skuldrene og gjøre så godt jeg kunne.

– Med så overlegen seier, er det en fare for at du kan bli for ivrig i fortsettelsen?

– Fremover må jeg tenke overskudd og ikke tøye strikken. Jeg syntes det gikk veldig bra i dag. Det var et sterkt startfelt, ikke minst fordi det var fellesstart. Jeg vet at det blir mye tøffere dueller når vinteren kommer. Jeg kommer heller ikke til å være på pallen hele tiden. Det vil slå begge veier, tror hun.

Johaug forteller at hun tenkte på FIS-poeng, som er nødvendig for å få tidlig start i renn til vinteren. Ettersom Johaug ikke har konkurrert på to år, hadde hun heller ingen gjeldende resultater som gir slike rankingpoeng. Inntil i dag.

– Nå er jeg bare fornøyd med å ha gått så langt på ski. Jeg er lettet. Det har vært mye, sier Johaug.

Hun valgte å dra hjem etter herjingen i Blinkfestivalen. Johaug kom, vant og dro, men satte spor etter seg.