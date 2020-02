Johaug suveren igjen: Derfor var seieren ekstra imponerende

Gullet glapp for Røiseland etter sprekk på siste skyting

Saken oppdateres.

Therese Johaug fikk ut 45 sekunder foran Heidi Weng og 47 sekunder foran Ingvild Flugstad Østberg på kvinnenes 10 kilometer jaktstart i Ski Tour.

Og ingen klarte å ta igjen Johaug, på tross av at et voldsomt snøvær bidro til svært vanskelige forhold i skisporet. Johaug gikk alene i front hele etappen og måtte bruke ekstra krefter for å takle det utfordrende snøværet.

– Det er imponerende, det er lett å bli irritert over snøværet. Det er tungt for henne, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn om snøværet.

Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg lå i en gruppe på tre løpere, sammen med svenske Ebba Andersson.

På tross av at trioen startet under minuttet bak Johaug ved start, tok Johaug jevnt med sekunder på Weng, Flugstad Østberg og Andersson. Etter 7,2 km lå Johaug ett minutt og ni sekunder foran trioen.

Trippel norsk

På de siste kilometerne gikk Weng, Flugstad Østberg og Andersson raskere i sporet og knappet noe inn på forspranget til Therese Johaug.

Men seieren til Johaug var likevel aldri truet, og skiløperen fra Dalsbygda tok en suveren seier på jaktstarten i Östersund.

– Selv ikke et massivt snøvær klarer å hindre henne i å øke fra konkurrentene, enormt imponerende av Johaug, sa NRK-kommentator Jann Post.

Weng og Flugstad Østberg gjorde den norske pallen komplett. Sistnevnte var sterkest i spurten, mens Weng fulgte like bak. Svenske Ebba Andersson måtte derfor nøye seg med den sure fjerdeplassen.