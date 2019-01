Her kan det bli ny mathall i Trondheim

En milliongave som betyr mye for byen

Det er ikke Helse Møre og Romsdal som har for lite penger

Eldre kunder bidrar til gode tall for BN Bank

Tolv tegn på at boligen din er attraktiv for kjøperne

Johaug tok et overlegent NM-gull i Meråker

Sportsjefen om VM-uttaket: - Jeg lover ikke overraskelser, men jeg håper at det kommer

Mowinckel ser to muligheter for VM-suksess. Allerede tirsdag kommer den første.

Røthe har gitt opp håpet om 15-kilometer i VM. Derfor står han over distansen i NM.

Svendsen med god NM-start: – Hun gjør kanskje karrierebeste på distanse her

Johaug tok et overlegent NM-gull i Meråker

Helse Sørøst har vedtatt å bygge nytt hovedsykehus for Innlandet

Saken oppdateres.

Therese Johaug fikk en parademarsj i løypene i Meråker torsdag. Fortsatt er hun ubeseiret denne sesongen på distanse, og på 10 kilometeren i NM tok hun sitt niende NM-gull i karrieren.

Alle de VM-aktuelle løperne stilte til start, men det var ingen som klarte å holde farten til Johaug. Allerede etter 1,5 kilometer tok hun en ledelse på hele 8,6 sekunder foran Heidi Weng.

Og Johaug fortsatte hardkjøret. Etter fem kilometer hadde hun økt til nesten halvminuttet på sine nærmeste konkurrenter, og etter seks kilometer tok hun igjen sin antatt sterkeste konkurrent Ingvild Flugstad Østberg i løypen.

I mål var hun hele 1.10 minutter foran andreplassen, og hun kunne derfor juble over et nytt NM-gull, tolv år etter sin første NM-medalje. På de siste fire kilometerne økte hun distansen ned til den nest beste med over halvminuttet.

– Det er ingen som helst mulighet til å gjøre noe med Johaug. Slik hun har fremstått nå ser jeg ikke at noen kan slå henne. Avslutningen er helt rå, sa NRKs Jann Post.

– Det er bare å ta av seg hatten. Det hun leverer er unikt, både med tanke på innsatsen og teknikk. Hun er i en helt annen klasse, det er ingen i verden som kan matche henne, sa NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

– Rett å stå over Tour de Ski

Johaug sto over Tour de Ski for å være best mulig forberedt mot Tour de Ski, og er i dag fornøyd med avgjørelsen.

Jeg hadde lyst til å gå Tour de ski når jeg så de andre jentene gå på tv. Men i ettertid kjenner jeg at det var helt rett at jeg var hjemme. Nå er motivasjonen for å gå i Seefeld til stedet, sa NM-vinneren.

Hun er godt fornøyd med kanskje et av hennes beste løp i karrieren.

– Det var et godt renn i dag. Jeg gikk bra og avslappet på ski og var på hugget. Jeg kjente det litt på andrerunden, men kviknet til på slutten og økte bakover til Astrid. Jeg kjenner at jeg er i form og i flytsonen og går bra på ski. Det er en god følelse å ta med seg videre mot VM, sa Johaug til NRK.

Weng kjempet om sølvet

Heidi Weng har hatt en tung sesong så langt, men i løypene i Meråker fikk hun fart på skiene. Helt fra den første passeringen etter 1,5 kilometer ble det klart at hun kjempet om sølvet, og dermed meldte seg på kampen om den siste VM-plassen på distansen.

Siden Johaug var i sin egen klasse, ble sølvet det mest spennende spørsmålet. Kampen sto mellom Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Etter seks kilometer tok Østberg teten i konkurransen, men i mål var hun noen få tiendedeler bak Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Men aller høyest jublet hun som kom på fjerdeplass. Heidi Weng jublet høyt og strakk hendene i været i det hun gikk i mål og så på måltavlen.

– Jeg hadde ikke peiling på hvilken plass jeg fikk, men jeg synes det var så moro å bare være noen sekunder bak Astrid. Jeg håper jeg er på VM-laget nå, det er det beste jeg har gjort i klassisk i år, sa Weng til NRK.

Heidi Weng tok fjerdeplassen, tre sekunder unna pallen. Anna Svendsen ble nummer fem, Tiril Udnes Weng nummer seks, Kathrine Rolsted Harsem nummer sju og Kari Øyre Slind nummer åtte. Ragnhild Haga kunne gå seg inn i en VM-diskusjon på distansen, men ble nummer ni.

Mot VM-plass

Selv om landslagssjefene ikke har tatt ut laget til distansen i VM, er tre av fire navn så godt som spikret. Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg og Astrid Uhrenholdt Jacobsen vil trolig gå distansen om de holder seg friske og skadefrie. Med dagens resultat vil sannsynligvis Heidi Weng ta den siste plassen til Seefeld.