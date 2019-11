Johaug tok seg videre fra prologen da svenskene feilet i Finland

Nå starter håndball-VM: Her er det du trenger å vite om kampene, motstanderne, tipsene og stjernene

Saken oppdateres.

Therese Johaug imponerte ikke, men klarte seg videre i Ruka-prologen med en 27. plass. Ane Stenseth ble beste norske i verdenscupåpningen.

Johaug var drøye ni sekunder bak vinneren, Lucia Scardoni fra Italia.

Ane Appelkvist Stenseth ble beste norske som nummer fem, 2.6 sekunder bak vinneren. Maiken Caspersen Falla kom plassen bak Stenseth og var blant sju norske løpere som kvalifiserte seg til sprinten senere i dag.

Heidi Weng var en av tre nordmenn som røk ut, kun ni hundredeler bak Tiril Udnes Weng, som kvalifiserte seg som siste norske på 30.-plass. Ragnhild Haga og Anne Kjersti Kalvaa klarte heller ikke å kvalifisere seg og endte henholdsvis som nummer 42 og 46.

Svensk smørebom

Flere sterke svenske løpere, som Frida Karlsson, Charlotte Kalla og Maja Dalquist havnet ikke blant de 30 beste og røk ut.

De hadde tydelig problemer med skiene.

– Jeg trodde det var en vits i starten av bakkene. Vi hadde veldig gode ski da vi testet og varmet opp, men festet slapp i den første bakken der det ikke er så bratt en gang, sier Dahlqvist til Aftonbladet.

Karlsson og Kalla er to av Sveriges sterkeste håp i touren, men tapte viktige sekunder i sammendraget ettersom de ikke får gå finalerundene. At førstnevnte røk istedenfor Johaug var nok noe uventet, ettersom hun gjerne anses som mer spurtsterk enn Johaug.

– Det er mitt ansvar å sørge for at skiene stemmer. Kroppen føles bra, men det må matche skiene også, sier Karlsson til den svenske avisen.

– Jeg er fremdeles forbannet, selv om det ikke synes. Jeg er veldig skuffet, la hun til.

Svensken forteller at hun testet skiene én time før prologstarten. I morgendagens 10 kilometer klassisk skal hun sørge for å teste skiene nærmere rennstart.

Lucia Scardoni (Italia) var best i prologen, foran Sadie Bjornsen (USA) og Greta Laurent (Italia).

Norske plasseringer, prolog kvinner 5) Ane Appelkvist Stenseth 6) Maiken Caspersen Falla 9) Astrid Uhrenholdt Jacobsen 11) Anna Svendsen 21) Mari Eide 27) Therese Johaug 30) Tiril Udnes Weng Disse er videre til kvartfinalen. Øvrige norske: 31) Heidi Weng 41) Ragnhild Haga 46) Anne Kjersti Kalvå

Klæbo vant herrenes prolog

I fjorårets minitour i Ruka stoppet Klæbo opp på oppløpet i sprintfinalen og måtte se russiske Aleksandr Bolsjunov foran seg i mål. I fredagens prolog smalt han til fra start og ledet overlegent da han gikk i mål. Det holdt også til seier. En annen nordmann imponerte også stort, og Erik Valnes ble nummer to, 1,52 sekund bak Klæbo. Tidene fra prologen teller i sammendraget.

Federico Pellegrino (Italia) ble nummer tre.

Sterke norske klassiskløpere som Didrik Tønseth og Martin Johnsrud Sundby klarte ikke å kvalifisere seg til utslagsrundene.

Under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen sist helg måtte Johnsrud Sundby bryte søndagens løp. Etter fredagens løp sier han at kroppen er «mye bedre».

– Hadde blitt kvalm

– Vi får ikke den helt store pekepinnen etter sånne løp uansett, men det er greit.

Han var ikke like fornøyd etter forrige helgs renn. Da var han særdeles ordknapp.

– Det var en meget svart uke og helg. Det er ikke så mye mer å fortelle om det. Jeg er blitt så gammel at jeg tar det med knusende ro, sa verdensmesteren fredag.

– Har du fått klar beskjed om å stille opp nå?

– Nei, men det verste jeg vet er folk som unnskylder dårlige resultater. Så hvis jeg skulle stått der og unnskyldt dårlige resultater på Beitostølen, hadde jeg blitt kvalm av meg selv. Så akkurat der og da måtte jeg roe meg ned litt. Det var en grusomt dårlig start på sesongen, så akkurat der og da måtte jeg ha litt tid for meg selv.

Lørdag fortsetter minitouren i Ruka med 15 kilometer klassisk for herrene. Sundby sier at ikke er bekymret til tross for den dårlige sesongstarten.

– Nei, jeg har sluttet å bli bekymret. Jeg er 35 år, og det er mitt 13. år her. Jeg kommer til å gå styggfort i 2019/20-sesongen, men jeg er litt usikker for når det blir.

Øvrige norske (videre til kvartfinalen):

4) Pål Golberg

16) Sindre Skar

18) Emil Iversen

Slått ut av prologen:

37) Didrik Tønseth

42) Martin Johnsrud Sundby

56) Simen Hegstad Krüger

64) Sjur Røthe

66) Hans Christer Holund