Johaug utklasset alle i Ruka: – Hun viser ingen svakheter

Saken oppdateres.

Superkvinnen fra Dalsbygda viste at storformen er på plass. I lørdagens 10-kilometer i klassisk stil vant hun i suveren stil.

– Nå er jeg glad, dette er stort for meg. Beina var gode i dag og jeg hadde mye krefter, sa Therese Johaug i et intervju med arrangøren.

– Ingen svakheter

Johaug var 30,1 sekunder foran hjemmehåpet Krista Pärmäkoski i mål. Russiske Natalja Neprjajeva fulgte på tredjeplass, 44,4 sekunder bak.

På spørsmål fra NRK om Johaug går bedre på ski enn noen gang, svarte hun:

– Ja, jeg vil si det. Teknisk sett klarer jeg å treffe mye mer på stakingen. Jeg lar meg ikke heve skuldrene og få den kuppelryggen jeg får når jeg blir stresset. Jeg er veldig fornøyd med rennet i dag og at tidsforskjellen ble så stor, sa 31-åringen.

– Det er de små tingene jeg må ha fokus på. Jeg har sagt det i hele høst at jeg ikke klarer å ta store steg fysisk. Jeg må gå inn i hver enkelt detalj i teknikken og finpusse den, la hun til.

NRK-kommentator Jann Post var imponert over det Johaug viste.

– Hun viser ingen svakheter i dette løpet.

Smadret konkurrentene

Therese Johaug markerte seg helt fra start i rennet. Allerede på åpningspunktet etter 3,1 kilometer ledet hun med 16 sekunder foran finske Kerttu Niskanen. Det svenske stjernehåpet Frida Karlsson lå 16,1 sekunder bak.

– Hun har smadret de andre på de første kilometerne, sa Jann Post om Johaugs åpningsfart.

Etter 6,1 kilometer hadde Johaug økt forspranget til 26,5 sekunder. Nærmest på dette punktet fulgte Krista Pärmäkoski og Frida Karlsson. Sistnevnte var 37,3 sekunder bak Johaug.

– Hun ser jo bare piggere og piggere ut, sa NRKs Torgeir Bjørn.

Johaugs ledelse var økt til drøye halvminuttet to kilometer før mål. Og i mål var hun altså 30,1 sekunder foran Permakoski.

– Hun er en maskin

Heidi Weng gikk inn til 7.-plass, mens Astrid Uhrenholdt Jacobsen kom på plassen bak Weng.

– Jeg har tatt steg fra i fjor. Men jeg slet veldig med festet i dag. Det var vanskelig, sa Weng til NRK.

Som så mange andre lar hun seg stadig imponere over sin suverene lagvenninne.

– Hun går jo altfor fort. Hun er en maskin på dette føret, sa Weng.

Det svenske stjernehåpet Frida Karlsson fikk det tøft utover i rennet og havnet til slutt på 11.-plass – godt over minuttet bak Therese Johaug.

– Jeg er skuffet. Jeg stresser mye og hadde høyere forventninger enn dette, sier Karlsson.

Går først ut søndag

Landslagstrener Ole Morten Iversen nekter å tro at Therese Johaug vinner alle distanserennene i årets sesong.

– Jeg håper og tror at konkurransen er så hard at det vil være fighting om de øverste plassene. Det er bra for oss at Therese er der, men jeg tror at både hun og skisporten trenger å bli utfordret, sier Iversen.

Med seieren tar Johaug også over ledelsen i minitouren i Ruka. Hun går ut med cirka et halvt minutts ledelse på den avsluttende jaktstarten i friteknikk søndag.

– Det blir en tøff dag i morgen, sa Johaug til arrangøren.

Sprintvinneren reiste hjem

Gårsdagens sprintvinner Maiken Caspersen Falla valgte å reise hjem før de to siste etappene i minitouren i Ruka.

– Jeg har forsøkt å gå distanserenn dagen etter en sprint fryktelig mange ganger, og det har aldri fungert. Nå har jeg vært i dette gamet i mange nok år til å skjønne at det ligger ikke for meg, sa Falla til NTB.