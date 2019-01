Johaug utklasset konkurrentene: – Ingen i verden er i nærheten

Winnie (23) opplevde vold i nære relasjoner - nå vil hun være et forbilde for andre

Ørn-sjefen får penger for å hente spillere fra utlandet

32 kjørte for fort i Strindheimtunnelen: - Vi skrev forelegg hele tiden

Oliver Solberg er for ung til å ha førerkort. Lørdag tok han sin første internasjonale rallytriumf

Trump vil beskytte unge innvandrere - mot at han får bygge grensegjerde

- Jeg kan nesten ikke huske å ha sett så mye snø her

Even Myreng Kjellesvik med sin første scoring på hjemmebane

Falla vant lørdag – står over renn søndag

To døde i brann i skianlegg i De franske Alpene

Saken oppdateres.

Det har gått over en måned siden Therese Johaug sto på startstreken i Davos. I likhet med svenskenes Charlotte Kalla og Ebba Andersson droppet hun Tour de Ski, men i estiske Otepää var trioen tilbake i skisporet.

Og Johaug fortsatt der hun slapp da hun sto på toppen av pallen i Davos. I en tøff løype med mange høydemeters klatring var hun suveren, og tok sin sjuende verdenscupseier siden comebacket denne sesongen.

– Hun leverer et kanonløp. Ingen i verden er i nærheten av henne her i Otepää. Du verden for et løp, sa NRKs kommentator Jann Post mens hun gikk inn til den soleklare seieren.

Lagvenninnen Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble nummer sju, og var svært imponert over det Johaug leverte.

– Det er jo helt rått. Vi andre blir statister sammenlignet med henne. Vi får bare være glade for at hun er norsk. Nå har hun alle muligheter til å gå inn i et VM med kjempestor selvtillit, sa hun etter løpet sitt til NRK.

Fikk du lyst til å gå ut på ski etter Johaugs seier? Her er ekspertenes anbefalinger av felleski

Therese Johaug viste få tegn til å være sliten etter løpet, men fornøyd, det var hun.

– Det var et veldig bra renn for min del. Kroppen har vært bra i det siste, og det flyter bedre. Så har jeg en fordel når mange av de andre jentene har gått touren. Men det er en løype og føre som er i min favør, sa Johaug til NRK.

Dermed er hun fortsatt ubeseiret sesongen 2018/2019 på distanse. Bare på sprinten i Lillehammer klarte hun ikke å gå opp på toppen av pallen.

Startet knallsterkt

De siste hundre meterne før passeringspunktet etter 2,5 kilometer var av det svært tøffe slaget, men Johaug taklet bakkene best. Der hadde hun allerede skaffet seg et forsprang på over ti sekunder.

Og avstanden ned til Ebba Andersson og Natalja Neprjajeva bare økte utover i løpet. Ved halvgått løp hadde avstanden doblet seg til 22,6 sekunder, og etter 6,1 kilometer var avstanden økt til 31,3 sekunder. Foran seg kunne hun se ryggen til Natalja Neprjajeva, som startet minuttet foran.

Tre norske blant de ti beste

Johaug tok en suveren seier i Otepää, foran Ebba Andersson og russiske Natalja Neprjajeva.

I mål var hun hele 48,4 sekunder foran Andersson. Ingvild Flugstad Østberg ble nummer 5, og Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble nummer 7.

Ragnhild Haga ble nummer 14, Anna Svendsen nummer 25, Mari Eide nummer 26 og Anne Kjersti Kalvå nummer 30.

Ane Appelkvist Stenseth fra Grong, som kom inn som reserve for Maiken Caspersen Falla i går, ble nummer 53.

Maiken Caspersen Falla vant lørdagens sprint i Otepää, men sto over dagens øvelse for å spare luftveiene. Hun fikk også et dypt kutt i låret etter å ha blitt stukket av staven til Stina Nilsson, og måtte sy etter løpet.

Stina Nilsson måtte bryte sprinten i går på grunn av en kjenning i låret, og stilte heller ikke til start søndag.