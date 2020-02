Johaug vant prologen i Åre-sprinten

- Innringer fortalte at det plutselig hadde kommet en Audi kjørende i skiløypa

Saken oppdateres.

Det ble i forkant av sprinten i den svenske alpinmetropolen snakket om at traseen var skreddersydd for Johaug, og 31-åringen knuste konkurrentene.

– Dette var hardt, men veldig moro. Dette er noe jeg er god på. Nå blir det spennende. Det blir en syrefest opp bakkene der. Prologen er bare ett skritt på veien, sa Johaug til NRK etter prologen.

– Dette sa jeg i går, så det var ingen stor overraskelse. Det er gøy hvis Therese kan vinne til slutt, så har hun det på listen over ting hun har gjort i karrieren også. Det er rått, supplerte lagvenninnen Ingvild Flugstad Østberg.

Nærmest seg på den endelige resultatlisten hadde Johaug en sterk Heidi Weng. Weng var slått av Dalsbygda-jenta med 4,53 sekunder. Deretter fulgte italienske Greta Laurent og den svenske sprintkometen Linn Svahn.

Finske Laura Mononen ble nummer fem, og deretter fulgte Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Bak seg hadde hun ytterligere tre norske jenter i Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad Østberg og Ragnhild Haga.

Klare for kvartfinalene er også Tiril Udnes Weng og Julie Myhre etter 19.- og 20.-plass i prologen.

Lotta Udnes Weng ble nummer 24.

– Dette var gøy og en ny utfordring, sa Maiken Caspersen Falla til NRK etter prologen.

Heidi Weng følte på sin side med spesialsprinterne.

– Dette var motbakkeløp. Rett og slett ikke sprint i mine øyne. Det er en fordel for meg, men jeg synes synd på sprinterne, sa hun til statskanalen.

Therese Johaug leder Ski Tour klart foran tirsdagens sprint i Åre. Alt tyder på at forspranget vil øke etter at utslagsrundene er over.

Anna Svendsen var den eneste norske utøveren som røk ut i prologen tirsdag.