Johaug vinner, men svenskene dominerer på pallen. Norges landslagstrener lar seg likevel ikke bekymre

Saken oppdateres.

LILLEHAMMER: Sverige: 8

Norge: 2

Det er antall pallplasseringer Norge og Sverige har hatt så langt denne verdenscupsesongen.

Therese Johaug er den eneste norske på kvinnelandslaget som har vært på pallen så langt denne sesongen. Hun har vunnet begge rennene hun har gått så langt, men ellers har det vært svenske jenter som har dominert pallen. Lørdag vant hun damenes 10-kilometer på Lillehammer, mens Sveriges Ebba Andersson og Charlotte Kalla ble nummer to og tre.

Mens Johaug er eneste norske kvinne med pallplassering i denne sesongens verdenscup, har Sverige hatt seks forskjellige: Maja Dahlqvist, Ida Ingemarsdotter, Jonna Sundling og Stina Nilsson, i tillegg til nevnte Kalla og Andersson.

Aftonbladets Petra Thorén mener Norge ville hatt et problem uten Johaug. Hun dekker langrenn tett, og har gjort det i mange år, både som kommentator og journalist.

– Det hadde vært vanskelig nå for Norge om ikke Johaug hadde vært tilbake, sier Thorén, før hun fortsetter:

– Norge bør tenke over hva Sverige har gjort så bra. Det er ikke mange år siden Norge vant alt og hadde mange jenter på pallen hele tiden. Da så jo de svenske jentene mot Norge.

Sikker på at resten vil henge seg på

Landslagstrener Ole Morten Iversen er imidlertid ikke bekymret.

– Nei, hvorfor skulle jeg være det. Vi har gått to distanserenn og Therese har vunnet begge to. Det er hun som har vært best for oss, så det er helt naturlig det. Bak der er det flere norske som kjemper i topp ti.

Ebba Andersson har startet sesongen knallgodt, med pallplassering på 10 kilometer både i Ruka og på Lillehammer. 21-åringen tror resten av de norske jentene vil finne formen med Iversens hjelp. Han trente de svenske jentene fra 2016 og frem til tidligere i år.

– Ole Morten er en veldig kompetent trener. Jeg tror han helt sikkert tar godt vare på de norske jentene.

Iversen selv føler seg sikker på at resten av det norske laget kommer til å heve seg.

– Ebba og Charlotte er veldig gode. Jeg håper og er sikker på at det er flere enn Therese som etter hvert vil matche dem også.

– Jeg blir overrasket hvis pallen er Norge, Sverige, Sverige i hele år.

– Vi andre må steppe opp

Ingvild Flugstad Østberg er en av de norske jentene som ikke har funnet veien til pallen enda i denne sesongens verdenscup. Hun er imponert over det svenske laget.

– De er veldig bra, både på sprint og distanse, men det har de vært gjennom flere år også, det er ikke sånn at de plutselig gir oss kamp først nå. De har olympiske mestere og verdensmestere i fleng. Det er ikke noe sjokk at de er gode.

Hun synes det er litt morsomt at svenskene gjør det såpass bra, men er tydelig på at de norske løperne må gire opp et hakk.

– Therese vinner her i dag, så det er jo fint, men vi andre må steppe opp.

Petra Thorén har også tro på at Johaug vil få besøk av flere lagvenninner på pallen utover i sesongen.

– Jeg tror Ingvild Flugstad Østberg og Ragnhild Haga kommer til å ta steg. Heidi Weng også. Det vil jevne seg ut gjennom sesongen.

Fortsatt tidlig

Therese Johaug mener det er naturlig at det svenske laget gjør det bra nå.

– Sverige har ikke hatt så mye rekruttering av nye løpere de siste årene, der har Norge kanskje vært litt i forkant. Det går litt i bølgedaler.

Sveriges store stjerne, Charlotte Kalla, er svært fornøyd med at flere svensker nå gjør det sterkt.

– Det er en trygghet at flere deler på det.

Hun påpeker dog at det fortsatt er tidlig i sesongen.

– Det er superkult at Sverige har gått så sterkt så langt, men vi hare er midt i andre konkurransehelg.

Minitouren på Lillehammer avsluttes med 10 (kvinner) og 15 (herrer) kilometer jaktstart søndag.