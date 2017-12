Kalla er lei mediekjøret: – Kjenner nesten at jeg blir litt sint

Mikael (18) og Alexander (20) trener sju timer hver dag for å bli best i Counter Strike

Charlotte Kalla har opplevd enorm suksess i langrennssporet denne sesongen.

Hun har blant annet tre verdenscupseiere og annonserte tidligere i år at hun dropper Tour de Ski for å være best mulig forberedt til OL i februar.

Den svenske utøveren troner øverst på sammenlagtlisten i verdenscupen, 98 poeng foran vår egen Ingvild Flugstad Østberg.

Stor interesse

Suksessen har ført til at medieinteressen rundt Kalla har vært stor.

Noen ganger for stor, ifølge hovedpersonen selv. Hun lufter frustrasjonen overfor svenske Expressen.

– Jeg kjenner nesten at jeg blir litt sint noen ganger. Når jeg kommer tilbake fra trening og ser at jeg har 12 meldinger og 15 e-poster får jeg bare lyst til å si:

– La meg være. Jeg skal trene! Jeg orker ikke mer nå, sier hun til svenske Expressen.

– 34 år er vel ingen alder?

Forut for denne sesongen annonserte Charlotte at OL i Pyeongchang ble hennes siste.

Sannsynligvis skulle hun legge opp før OL i 2022.

– Det kjennes som om dette blir mitt siste OL, sa hun til Expressen i august.

Like før det nye året ringes inn avslører Kalla at det likevel er en mulighet for at hun stiller til start i Kina.

– Jeg tenkte faktisk på det senest i dag. 34 år er da virkelig ingen alder. Likevel vet jeg jo ikke hvordan kroppen fungerer om fire år. I tillegg kommer det an på hvor motivert jeg er.

Kalla understreker likevel at hun ikke stresser med fremtiden for øyeblikket.

Akkurat nå synes jeg bare det er kjempegøy, sier hun avslutningsvis.