Kaos før Johaugs comeback i Finland: – Jeg skjønner at det er interesse

Cologna knuste Northug med over to minutter: – Det begynner å se håpløst ut

Saken oppdateres.

KUUSAMO FLYPLASS: Det er lenge siden det har vært så stor internasjonal interesse for en norsk langrennsløper. Therese Johaugs retur til verdenscupen i en liten finsk by, langt inne i skogen, like oppunder Polarsirkelen fremprovoserte et aldri så lite mediekaos på den beskjedne flyplassen i den lille byen.

Rundt 30–40 av typen «vi er journalister på jobb» samlet seg utenfor utgangen. Det var gjennom den døren hun skulle komme. Mer enn to og et halvt år siden sist hun gikk et verdenscuprenn.

– Koselig

Langrenns pressesjef, Gro Eide, hadde rigget til pressekonferanse i ankomsthallen. I en halvsirkel samlet de seg. Og fikk svarene.

– Det er koselig at folk bryr seg såpass og ser frem til at jeg er på start igjen, sa hun som en kommentar til horden av langrennsjournalister og fotografer som samlet seg i en halvsirkel rundt seg.

Spørsmål om form, hvilke forventninger hun har, og hvem som blir hennes argeste konkurrenter svarte hun selvfølgelig på.

At det var fullt hus på Kuusamo Airport hadde hun full forståelse for.

– Saken min har vært en stor oppmerksomhet de siste årene, så når jeg nå skal tilbake, så forstår man at folk er interessert.

Om mulige reaksjoner

Hun fikk også spørsmål om hvordan hun forventet å bli tatt imot av det finske publikum.

Martin Johnsrud Sundby fikk høre det da han kom tilbake etter sin dom. Hun er forberedt på at det kan kommer reaksjoner fra publikum.

– Jeg må ta det jeg får når jeg kommer hit. Jeg kan ikke styre folk rundt meg og folk i løypa. Jeg skal ha fokus på meg selv og jobben jeg skal gjøre. Så får folk gjøre det de vil.

– Hva synes du om at en svensk avis har kalt deg fusker?

– De får gjøre som de vil. Jeg vet selv hva jeg har gjort og hva jeg står for , og dette endrer ingenting, sier Johaug.

Det er slått fast i dommen til Johaug at mengden clostebol, som var i salven Trofodermin, ikke var prestasjonsfremmende. Derfor har Therese Johaug hele tiden hevdet at hun ikke er dømt for å ha jukset eller fusket i skiløypa, men for brudd på dopingbestemmelsene.

Etter åpningsrennet sist helg på Beitostsølen har hun trent rolig i dette området. Hun er klar til å konkurrere nå, men er veldig spent på hvordan formen egentlig er.

– Jeg føler at det fysiske er på plass, og at jeg kanskje er på samme nivå som jeg var for to år siden. Det er vanskelig å sammenligne, men jeg føler jeg hadde to gode skirenn på Beitostølen. Kroppen reponderte, sier hun.

Therese Johaug skal bare gå 10 kilometer klassisk søndag i Ruka. Sprinten lørdag står hun over.