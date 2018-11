Kinas norske langrennstrener: – Målet er medalje i OL

Stress kan spolere eksamen: Her er syv tips for å unngå jernteppe

Kineserne satser for fullt på skisport fram mot OL på hjemmebane i Beijing, og flere lag er på plass for å trene i Norge.

– Jeg vet ikke hvor mange lag kineserne har som heter «national team». Men jeg trener laget med de beste utøverne. Det er vi som skal rundt og gå verdenscup i vinter og skal til VM i Seefeld i februar, sier Bernhard Rønning til NTB.

De ti utøverne på laget hans ankom Norge tidligere i høst og bor nå fast ved Granåsen i Trondheim.

Planen deres i vinter er å få topp 30-plasseringer i verdenscupen og VM.

– Den langsiktige planen er medalje i 2022, slår treneren fast.

Vil stjele medaljer fra Sverige

Han tror absolutt at de kan klare det.

– Det er utøvere på laget som helt klart har potensial. Nå handler det om å få kontinuitet i treningen og heve nivået noen hakk, sier han.

Det er fem menn og fem damer på laget som nordmannen leder. I første omgang tror han mennene har størst muligheter innenfor sprint, mens han tror noen av damene kan kjempe om medaljer på distanse på sikt.

– Målet er ikke at de rapper gull fra Norge, men at de eventuelt tar en bronse eller sølv fra Sverige, spøker Rønning.

Bred satsing

I oktober undertegnet Norge og Kina en idrettsavtale under besøket hos president Xi Jinping i Beijing. Avtalen innebærer at samarbeidet mellom landene skal intensiveres, og at enda flere kinesere skal sendes til Norge for å trene. Så langt er over 50 kinesere på plass.

– De kjører mange forskjellige programmer. Blant annet såkalte transfer-programmer hvor roere, løpere og andre toppidrettsutøvere i stedet skal bli skiløpere, langrennsløpere, skiskyttere og skihoppere. Det er jo kinesere overalt i Norge snart, sier Rønning.

Han mener satsingen kanskje er uten sidestykke innen langrenn.

– Det er ingenting som hadde vært bedre enn om vi fikk med Kina som en skinasjon. Jeg mener at vi i Norge bør dele så mye kunnskap vi kan. Får man med seg Kina, så har man nærmest reddet langrennssporten, sier han.

Northug er forbilde

En av utøverne på landslaget til Rønning er Wang Qiang. Han trekkes fram som et av Kinas store håp innen langrennssprint.

– Jeg tror Kina har sjanse til å bli like gode som Norge. Men ikke nå, for Norge er så sterke, sier han til NTB.

Wang har et mål om å bli blant de 30 beste sprinterne i verden innen OL. Det store forbildet er selvfølgelig Petter Northug.

– Han overrasker alltid alle når han kommer til målstreken. Jeg har veldig lyst til å bli like flink som ham, sier Wang.

