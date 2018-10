Klæbo: - Umulig å si hvor god Northug blir. Det kan ende med hva som helst.

Nå kjøper mange trøndere mat et helt annet sted enn i butikken

Saken oppdateres.

Klæbo reiste fra OL i Pyeongchang med tre gull sist vinter, og det vil ikke overraske om han gjør en ny, god sesong til vinteren igjen.

Petter Northug er et mer åpent spørsmål.

Klæbo og Northug er begge på sprintlandslaget og trente sammen med allrounderne i Molde tidligere denne måneden.

Til tross for at de er på samme lag synes også Klæbo det er vanskelig å forutse hvor god Petter Northug blir i landslagscomebacket.

– Det er umulig å si. Det kan ende med hva som helst, fra alt til ingenting. Han har kjørt sitt opplegg og gjort det han tror er best, og så har jeg gjort det som jeg tror er best og det samme har resten gjort. Jeg er overbevist om at Petter fort kan gå fort på ski til vinteren. Det er bare å passe på, sa Klæbo.

Plan A

Selv har han også hatt et par treningsavbrekk grunnet sykdom i oppkjøringen, men sier at det ikke bekymrer. Plan A for sesongen er lagt for en stund siden, men den kan komme til å bli endret.

– Jeg går på Beito, i Kuusamo og i Lillehammer, og så må vi ta en vurdering på hva vi gjør deretter både med tanke på Tour de Ski og ikke Tour de Ski. Vi må sette oss ned sammen og finne ut hva som er lurest. Det er tross alt VM som er målet, og da må man være kynisk. Tour de Ski hadde absolutt vært artig.

– Hva vil du være fornøyd med i et VM? Tre gull i OL? Er det mulig å kopiere det?

– Det er umulig å si. I fjor gikk alt på skinner fra vi startet og det nesten var over. Det skal litt til for at det samme skal skje i år. Jeg har lyst til å være med å kjempe om medaljer og være der opp i alle skirenn jeg stiller i. Men man må være realistisk, og hvis jeg klarer å ta med meg en medalje fra VM så skal jeg være godt fornøyd. Det høres kanskje svakt ut, men det er mange gode med i gamet og som vil stille godt forberedt når vi kommer til VM.

Russere

– Da tenker du kanskje spesielt på et par russere?

– Bolsjunov og Ustjugov er sterke. Bolsjunov blir spennende. Det han gjorde mot slutten i fjor var ekstremt å se på. Det er han jeg tror vi må ha et ekstra øye til. Så får vi se hvor vi står etter den første helgen i Kuusamo.

I likhet med sist sesong ønsker Klæbo å gå både sprint- og distanserenn.

– Det er mange sprintrenn, og jeg har også lyst til å gå gode distanserenn. Skal man det må man gå to renn hver helg, og så får vi ta en vurdering på hvor smart det er. Man må være på hogget og se an helg for helg.

(©NTB)