Sammenlignes med Northug etter å ha avgjort verdenscupen i siste spurt: – Tidenes drama

Etter fire måneder med kamp om verdenscupen sammenlagt skulle alt avgjøres på siste helg, siste dag, siste løp og siste spurt.

Søndagens jaktstart avrundet verdenscupsesongen 2018–2019, i canadiske Quebec.

Trøndersk eller russisk jubel? Vinneren skulle ta alt. Ikke bare dagens løp, eller minitouren i Canada. Men hele sesongen.

– Tidenes drama

Da passet det bra for Høsflot Klæbo å levere i spurten, knuse Bolsjunov og Alex Harvey og sikre verdenscupen på de siste meterne.

– Taktikeren Klæbo slår råskinnet Bolsjunov, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– Tidenes verdenscupdrama, fastslår han.

Dermed vinner han den velkjente kula som beviser at han er vinneren av verdenscupen av langrenn denne sesongen.

Johannes Høsflot Klæbo Dette er langrennsløperen Johannes Høsflot Klæbo: * Alder: 22 år (født 22. oktober 1996) * Klubb: Byåsen * Meritter: * OL: 3 gull (sprint, 4 x 10 km stafett og lagsprint 2018) * VM: 3 gull (sprint, lagsprint og stafett 2019), 1 bronse (sprint 2017) * Verdenscupen: 27 seirer. To sammenlagttriumfer (2018/19 og 2017/18) * Aktuell: Vant verdenscupen sammenlagt for annet år på rad med seier i søndagens 15 km jaktstart i minitouren i canadiske Québec. (NTB)

Sammenlignes med Northug

Etter løpet sammenlignet NRK-ekspertene Klæbo med en annen norsk spurtkonge. Petter Northug jr. hadde sin signatur i å ligge i rygg og ta konkurrentene i spurten.

– Det er jo ikke noe gøy å gå alene, når det er såpass mye vind. Når man ikke har en toppdag, er det greit å ligge i rygg, sier Klæbo til NRK om den sammenligningen.

– For en spenning, for et sportslig drama, sier NRK-kommentator Jann Post idet seieren var offisiell.

Verdenscup minitour jaktstart Menn, 15 km: 1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge 29.05,4, 2) Alex Harvey, Canada 0.02,8 min. bak, 3) Aleksandr Bolsjunov, Russland 0.02,9, 4) Francesco De Fabiani, Italia 1.13,3, 5) Federico Pellegrino, Italia 1.13,7, 7) Simen Hegstad Krüger, Norge 1.14,2, 8) Didrik Tønseth, Norge 1.14,3, 9) Sindre Bjørnestad Skar, Norge 1.15,1, 10) Sjur Røthe 1.16,1. Øvrige norske: 14) Hans Christer Holund 2.01,5, 21) Eirik Brandsdal 2.47,9, 30) Pål Golberg 3.22,4. Listen er identisk med sluttstillingen i minitouren etter tre etapper. Sammenlagt fikk Klæbo tiden 1.07.08,9. (NTB)

– Fikk det som jeg ville

På vei inn til de siste kilometerne, var det hjemmehåpet Alex Harvey og Bolsjunov som trakk, mens Høsflot Klæbo lå bakerst av trioen i front.

– Jeg gikk ut for å holde unna. Jeg kjente at jeg var sliten, jeg tok ut vel mye i går. I dag var jeg ikke like pigg. Jeg orket ikke kjempe alene i vinden, så jeg lot de hente meg inn, sier Klæbo til NRK om taktikken.

Fikk du med deg denne? Eckhoffs pallgrep imponerte NRK-kommentatoren: – Så smart hun var

– Jeg så for meg den bakken jeg tok det i og fikk det som jeg ville. Da ble det bra, legger han til.

For så stakk verdensmesteren fra Byåsen og lot konkurrentene kjempe om annenplassen. Den tok Harvey, i sitt aller siste løp i karrieren, to sekunder bak Klæbo.

Klæbo startet jaktstarten 50 sekunder foran konkurrentene, så Harveys opphenting sikret ham for øvrig etappeseieren.