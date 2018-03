Klæbo ble slått med nesten sju minutter. Likevel er han godt foran Northug-skjema.

Saken oppdateres.

Foran helgas verdenscupavslutning i Falun leder Klæbo sammenlagtcupen over 200 poeng foran Dario Cologna og Martin Johnsrud Sundby. Tittelen «verdens beste langrennsløper» kan per i dag deles mellom Klæbo og Cologna. Klæbo har prestert best i verdenscupen og reiste hjem med tre gull fra OL. Sveitseren vant Tour de Ski, den prestisjefulle 15-kilometeren i Pyeongchang, samt den nesten like prestisjefulle femmila i Holmenkollen.

I Kollen fikk Klæbo det veldig tungt, men likevel har han ingen grunn til å grave seg ned på grunn av 40.-plassen sist helg.

Heller tvert imot.

21 år gammel har Klæbo allerede rukket å bli langrennskongen av Pyeongchang. Han har hevdet seg på alt mulig av distanser – bortsett fra femmil. Fortsatt er han aller best på sprint, men utviklingen hans denne sesongen tyder på at karrieren kan bli like minst god som forbildet Northugs.

Northug har så langt to OL-gull og hele 13 gull fra VM. Sjansen er nok stor for at det stopper med det, men helgas comeback i Engadin Skimarathon viser i hvert fall at 32-åringen ikke har lagt skiene på hylla.

De to trønderne er blitt sammenlignet helt fra Klæbo slo gjennom på Beitostølen for halvannet år siden. Nå er Klæbos på tampen av sin andre seniorsesong. Når Klæbo nå er blitt den stjerneløperen mange spådde høsten 2016, er det interessant å studere utviklingen til de to utøverne.

Northug slo gjennom som senior allerede mens han var sisteårs junior. Han ble feilaktig vraket fra Torino-OL i 2006 og kan ha mistet medaljer på det. Året etter vokste populariteten hans da han spurtet inn til norsk VM-gull på stafett i Sapporo, men i 2008 presterte Northug moderat. Klæbo er like gammel nå som Northug var i 2008.

Lørdag gikk Klæbo inn til 40.-plass på Kollen-femmila, nesten sju minutter bak vinner Dario Cologna. I tilsvarende løp i 2008 vant svenske Anders Södergren. Beste nordmann ble skiskytteren Frode Andresen på åttendeplass. Den norske innsatsen var så svak at landslagssjef Åge Skinstad ble stoppet på gata av folk som ville uttrykke sin misnøye. Beste norske landslagsløper den gang var Petter Northug. Han ble nummer 32, over elleve minutter bak Södergren. I verdenscupen totalt ble Northug nummer 12 i 2008, nesten tusen poeng bak vinner Lukas Bauer.

Allerede i sin neste femmil, under VM i Liberec, 1. mars 2009, sto Northug på toppen av pallen. Slik fortsatte han både i OL i 2010 og under VM i Holmenkollen året etter.

Selv om han slo gjennom tidlig måtte også Northug ha tid for å bli en komplett langrennsløper, slik Klæbo er i ferd med å bli. Det aller sikreste tegnet på at fremgangen vil fortsette, er at Klæbo fortsatt er svært offensiv og nysgjerrig. I tillegg har han helt klare områder hvor han kan forbedre seg. Disse er han og trenermorfar Kåre Høsflot fullstendig klar over. Det ene handler om å utvikle kapasiteten, noe som automatisk vil gjøre ham til en bedre femmilsløper. Det andre går på høydetrening, som Klæbo fortsatt ikke har begynt med. Morfaren anslo tidligere i vinter at hvis barnebarnet lykkes når han setter i gang med trening i høyden, kan han bli halvannet til to prosent bedre.

For dem som er skuffet over at Klæbo ble tidlig hektet av i Holmenkollen lørdag, er det greit å huske på utviklingen til Northug. Han ble en femmilsløper av rang.

Det meste tyder på at Klæbo vil følge i samme spor. Lørdagens femmil var god læring på veien dit.