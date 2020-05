Klæbo skadet fingeren igjen

Skal lage feelgood-film med Take Thats gamle hitlåter – og kanskje en ny

Saken oppdateres.

Det melder langrennsstjernen på sin Instagram-konto.

– Oops, I did it again, skriver han.

Han forteller mer om skaden på sin YouTube-kanal.

– Jeg var uheldig da jeg prøvde meg på en ny sport, basket, så får vi se utover i uken hvordan fingeren blir, sier han.

Han sier at det ikke er klart om fingeren er brukket.

– Det er fortsatt litt usikkert. Det får vi svaret på til uken, sier han.

Medieansvarlig Gro Eide i Norges Skiforbund sier til TV 2 at Klæbo skal røntgenundersøkes over helgen.

Klæbos fingerbrudd i februar kostet ham blant annet deltagelse i verdenscupen i Falun. Måten han skadet seg fikk mye oppmerksomhet. Han hadde bowlet med kamerater, og etterpå skulle de teste hvor hardt de kunne slå i en boksemaskin.