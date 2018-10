Klæbo er villig til å ofre en sesong for å bli best i OL

Vil ha nybygg for NTNU her

Saken oppdateres.

MOLDE: 21-åringen fra Trondheim var verdens beste langrennsløper i fjor. Denne uken er han i Molde for å finne formen i hjembyen til trener Arild Monsen.

Alder var ingen hindring da han vant verdenscupen, og alder var ingen hindring da han tok tre gull i OL i Pyeongchang.

Han er på alle mulige måter et helt spesielt langrennstalent, og han står samtidig for noe som få andre norske langrennsløpere i verdenstoppen gjør. Han har aldri vært på høydetrening. Knapt en dag har han gått på ski over 1800 meters høyde.

Men han vet at han må.

Må ta Beijing-hensyn

Norsk langrennssuksess de siste 30 årene er på mange måter bygd opp rundt lange opphold i høyden for å samle røde blodlegemer. Men så kom Johannes Høsflot Klæbo og endret på fasiten.

Men også han må ta hensyn til det som skal skje i fremtiden.

Bare et halvt år etter suksessen i Sør-Korea har han OL i Beijing i 2022 i tankene. De konkurransene går i det som er ekstremhøyde for langrenn, på rundt 1700 meter. Høydevegrer Johannes Høsflot Klæbo er nødt til å tilpasse seg.

– Det er ikke slik at jeg nekter å dra til høyden. Det er bare slik at jeg og morfar (Kåre Høsflot – journ.anm.) mener at man må ta ett steg av gangen. Jeg må først tåle mye trening, før vi tar neste steg som kanskje er høydetrening, sier norsk langrenns nyeste superstjerne.

Høydeeksperiment

Men trønderen innser at han må finne ut hvordan kroppen fungerer når det skal trenes under ekstreme forhold.

– Det kan hende at det blir et høydeeksperiment allerede neste sesong, selv om det akkurat nå ikke ligger an til det. Det får vi ta en beslutning på til våren.

Han kaller det et eksperiment og innser at det kan ende med fiasko.

– Er du villig til å sette en sesong på spill for å få prøvd ut høydetrening?

– Du må være det. Hvis du skal til høyden, må du finne ut hvordan du skal takle det på din måte. Da kan du ikke gjøre det på noen annen måte enn å prøve deg frem, sier 21-åringen.

Kan finne andre løsninger

Dermed utelukker ikke Høsflot Klæbo at han fort kan gå på en smell det året han skal venne seg til å konkurrere i høyden. Han aner ikke hvordan det kan komme til å gå. Han har heller ikke utelukket at det kan finnes andre løsninger enn å trene mye og lenge i høyden.

– Det er jo mulig at det går å bo lavt og likevel tilpasse seg høyden i Beijing, sier han.

Ekspertenes råd til løperne som mener at de skal ha noe å gjøre i Beijing-OL, er klar.

– Hvis landslaget går inn i OL i Beijing uten høydetrening, ville jeg syntes det var gambling. Det kan kanskje fungere for noen få. Men erfaring viser systematisk at høydetrening fungerer, sier Øyvind Sandbakk. Han er forsknings- og utviklingssjef i Olympiatoppen og professor ved NTNU i Trondheim.

Perfekt program

Men før det er Høsflot Klæbo sikker på at han skal holde seg i lavlandet. Forrige sesongs verdenscupvinner stiler ikke noe lavere denne sesongen.

Nesten halvparten av alle renn i verdenscupen denne sesongen er sprintrenn. Resten handler om renn på 10 og 15 kilometer, bortsett fra en 30 kilometer på Beitostølen og en femmil i Holmenkollen.

– Det er ikke noe tvil om at jeg smilte da jeg så at det sto så mange sprinter på programmet denne sesongen. På papiret passer rennprogrammet meg veldig bra. Men uansett må en være i slag, sier Klæbo.