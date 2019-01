Klæbo fortsetter i Tour de Ski – ny nordmann reiser hjem

Saken oppdateres.

OBERSTDORF/TRONDHEIM: Både før touren og mellom hver av etappene har usikkerheten gått på om Johannes Høsflot Klæbo skulle reise hjem eller ikke.

Etter sin tredje etappeseier avslører han at planen hele tiden har vært å fullføre Tour de Ski.

Men samtidig avslørte han at han egentlig skulle ha sittet på flyet hjem samtidig som dagens etappe startet.

– Jeg hadde flybillett hjem i dag klokken 13.05, men vi har tatt en vurdering på at ting kjennes bra ut, og så lenge det gjør det, fortsetter jeg. Så får vi se hvordan det kjennes ut etter hviledagen, sier Klæbo.

Avgjørelsen om å stille opp på dagens etappe tok han sammen med sprinttrener Arild Monsen, og morfaren. De blir også tatt med på råd før lørdagens etappe.

Etter en tung dag i løypen har han begynt å grue seg til den aller verste bakken i Val di Fiemme.

– Jeg kjenner at det var tungt i dag, og tenker på hvor vondt det kommer til å gå opp den siste bakken. Men planen er å fortsette, det har det vært hele tiden. Men jeg må ta dag for dag. Jeg hadde en god dag i dag, så du skal ikke se bort fra at jeg starter om to dager, sier Klæbo til NRK.

FIKK DU MED DEG DENNE? Uhrenholdt Jacobsen reiser hjem fra Tour de Ski

– Tar ting dag for dag

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum sier at han ikke er overrasket over at Klæbo fortsatt leder Touren, selv om han er en førstereisgutt.

– Han er en fryktelig god skiløper, så jeg er ikke overrasket over at han gjør det godt her. Så er det spennende å se hva som skjer etterpå med restitusjonensfasen. Men han er fryktelig godt trent, så jeg regner med at det går greit, sier han til NRK

Han bekrefter at planen har vært at trønderen skal fullføre Tour de ski.

– Vi må ta ting dag for dag, det har vi gjort med flere. A-planen er å gå alt, og hvis det går bra følger vi den. Men om kroppen ikke responderer kan det av og til være fornuftig å endre planene, sier Nossum.

LES OGSÅ: To nye nordmenn trekker seg fra Tour de Ski

Skar reiser hjem

For sprinteren Sindre Bjørnestad Skar er Tour de Ski over.

Han gikk inn til en overraskende fjerdeplass sammenlagt på torsdagens etappe, men etter etappen kom beskjeden:

– Jeg drar hjem i dag, og så skal jeg gå sprint i Dresden neste helg, sier Bærums Verk-løperen.

På kvinnesiden har nesten halve laget forsvunnet de siste etappene. Maiken Caspersen Falla ga seg før gårsdagens etappe, og etter etappen ga Silje Øyre Slind og Anna Svendsen opp. Astrid Uhrenholdt Jacobsen stilte ikke til start i dag på grunn av sykdom, og reiser hjem.