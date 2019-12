Klæbo frykter nyttårsaften: – Må tape minst mulig

Tour de Ski over for forkjølet Emil Iversen – gir opp sesongens store mål

Saken oppdateres.

LENZERHEIDE: Johannes Høsflot Klæbo har tatt ledelsen i Tour de Ski. Han er i en form som trener Arild Monsen knapt har sett ham før. 23-åringen fra Byåsen er rett og slett fryktinngytende god på ski om dagen.

– Han virker solid nå, sier sprintsjefen Arild Monsen.

Men, og det er et stort men ved den neste konkurransen i Tour de Ski. Etter at sprinten var vel overstått med Klæbo-seier i Lenzerheide, lastet alle Norges langrennsløpere med hele entourage seg inn i busser og biler og kjørte fem timer til Toblach i Nord-Italia. Her kan Tour de Ski bli avgjort.

Svakt punkt

Nyttårsaften står det 15 kilometer fristil med enkeltstart på programmet. Er det en øvelse som Johannes Høsflot Klæbo frykter mer enn finalen i Monsterbakken, så er det nettopp dette rennet.

– Jeg kommer til å tape sekunder. Målet er å tape minst mulig, sier han om denne distansen.

Han slo fast at han aldri har vært i nærheten av pallen på nettopp denne distansen. Til tross for at han har begrensede forhåpninger til den neste etappen, så handler det også om å vinne.

Tour de Ski 2019/20 TOBLACH: Tirsdag 31. desember: 10 km fri kvinner, 15km fri menn Onsdag 1. januar: 10 km jaktstart klassisk kvinner, 15 km jaktstart klassisk menn Torsdag 2. januar: Hviledag VAL DI FIEMME: Fredag 3. januar: 10 km klassisk kvinner fellesstart, 15 km klassisk menn fellesstart Lørdag 4. januar: Sprint kvinner og menn, klassisk Søndag 5. januar: Finalen opp Monsterbakken Alpe Cermis. Den blir i år arrangert som en fellesstart mens den tidligere var organisert som en jaktstart hvor første mann eller kvinne på toppen var vinner av Tour de Ski

– Jeg kommer jo til å gjøre mitt aller beste opp den bakken. Det hadde vært veldig artig å få det til, og jeg går ikke ut der og har tapt på forhånd, sier han for å forsikre norske journalister i Lenzerheide om at han ikke legger opp til en defensiv taktikk.

Leder med halvminutt

Han har allerede opparbeidet seg en solid ledelse på sine argeste konkurrenter som trolig blir Sergej Ustjugov og Aleksandr Bolsjunov. Foran rennet nyttårsaften leder han med henholdsvis med 32 og 34 sekunder på disse to rivalene.

En som har latt seg imponere over det trønderen har prestert, er hans landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– I dag var han fryktelig god. Når han er i dette lunet er han vanskelig å konkurrere mot.

Samtidig mener Nossum at Klæbo ikke har større forsprang enn det som var planlagt på forhånd.

– Han må få det til å klaffe på sprintene. Det er der han har de største mulighetene til å ta sekunder på konkurrentene. Men denne distansen i Toblach (15 km fri med enkeltstart) er han svakeste øvelse, og den løypa i Toblach skiller litt. I fjor tapte han ett minutt på den distansen, sier Nossum.

Klatring i fokus

Allerede etter to av syv renn i Tour de Ski er det mye snakk om finalen i Tour de Ski. Den beryktede alpinbakken på finaledagen. Det er mange som mener at når det skal gås fellesstart og ikke jaktstart opp bakken, så er det fordel Klæbo.

– Jeg har aldri lagt skjul på at overgangen fra jaktstart til fellesstart er som en gave til Johannes Klæbo. Det er lettere å henge, og det er lettere å ha kontroll på konkurrenter. De som er svakere i bakkeklatring, har fått en fordel, sier Nossum.

Selv er Klæbo litt enig i trenerens analyse av finaleetappen.

– Jeg er jo en slik type som kommer til å henge så lenge som mulig. Hvis jeg ikke klarer mer, så sier det pang oppe i bakken. Skjer det, så er det lett at sekundene går fort, sier Klæbo selv om det som skal skje Cavalese kommende søndag.

Tettere enn før

Selv om fellesstarten opp alpinbakken er en fordel for Klæbo, er det andre aspekter ved formatet på årets Tour de Ski som gjør konkurransen jevnere. FIS ønsker seg mindre tidsdifferanser og mer spenning hele veien.

– Det blir ikke så mye mellom båtene. Dette blir spennende og da er det store spørsmålet hvor mye Johannes Høsflot Klæbo må ha på den siste etappen.

Monsen tror ikke at det store norske håpet vil ha det samme forspranget før finalen som han hadde i fjor. Da gikk han ut med en ledelse på ett minutt og 20 sekunder. Den ledelsen var skrumpet til 16,7 sekunder da han vaklet over målstreken til Tour de Ski-seier.

Den gang var Sergej Ustjugov som var nærmest. Han hadde tatt inn over ett minutt.

– Det kommer til å bli mange spekulasjoner om hvor stort forsprang Klæbo må ha før den siste etappen. I år blir det sekundering og et skikkelig race å klare det, sier Monsen.

Iversen er i tvil

Emil Iversen var på forhånd ansett for å være en av Klæbos sterkeste utfordrere. Starten har ikke blitt helt som planlagt. Etter en svak kvartfinale i sprinten ligger han nå på 10. plass i sammendraget over minuttet bak Klæbo. Bedre ble det ikke av at han rett og slett føler seg slapp.

Etter løpet i Lenzerheide var han i tvil om han kan fortsette hele veien til finalen i Cavalese.

– Jeg er ingen lege, men jeg føler meg ikke så veldig bra. Det går an å føle seg litt tung, men jeg prøver iallfall. Men jeg får ingen gode svar, sa Iversen til norsk presse etter sprinten.

Et par timer etter det intervjuet melder pressesjef for de norske løperne, Gro Eide, at Emil Iversen bryter Tour de Ski og reiser hjem.