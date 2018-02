Gull-Klæbo inn på eksklusiv OL-liste etter ny maktdemonstrasjon

Tre til sykehus for sjekk etter kollisjon i Levanger

Her er samtlige av Marit Bjørgens OL-medaljer

Metrobuss: Stasjoner kan bli kuttet for å få råd til snøsmelteanlegg

Undrer seg over passiv bygdeungdom

OL direkte: Norge satte olympisk rekord – nå skal de gå for gull

OL direkte: Norge satte olympisk rekord – nå skal de gå for gull

OL direkte: Norge satte olympisk rekord – nå skal de gå for gull

Norge inn til OL-gull etter dramatisk skøytefinale: – Et fantomløp

Erik (21) med i Klæbos gullgenerasjon: – Får øynene opp for hvordan han tenker

Britene sår tvil om sluttdato for overgang

Saken oppdateres.

Det var ingen som var i nærheten av Johannes Høsflot Klæbo og Martin Johnsrud Sundby på lagsprinten. Allerede på lagets fjerde etappe avgjorde Klæbo hele sprintstafetten med et voldsomt rykk i «Klæbo-bakken», og dermed var spenningen egentlig over.

Martin Johnsrud Sundby økte ledelsen på den femte etappen, og Klæbo fikk dermed en ledelse på fem sekunder ut på den siste etappen. Han hadde kastet lua som han gjorde på den individuelle sprinten, og med ledelsen han fikk kunne ingen ta fra Norge gullet.

Klæbo gikk alene inn på oppløpet, og kunne gå rolig inn til sitt tredje OL-gull så langt i overlegen stil. I mål var han 1,7 sekunder foran sølvvinner OAR, men det var etter at han hadde tatt det svært rolig de siste meterne.

– Det er utrolig. Vi tenkte at det kunne bli et spurtoppgjør, men de fikk noen meter, sa Åge Skinstad i kommentatorbua etter gullet var sikret.

– Johannes fikk en så svær luke på sin siste etappe at han kunne leke seg til nytt gull. Terningkast seks for utførelse av taktikken, sa Vibeke Skofterud på Eurosport etter løpet.

– Nervevrak

Etter løpet kunne Klæbo og Sundby avsløre at begge har vært store nervevrak i hele dag mens de ventet på at rennet skulle starte.

– Jeg tror alltid at det skal bli bedre til neste renn, men det blir ikke det. Brødskivene satt som lim i munnen, og jeg har sovet dårlig i natt. Jeg var sliten, men dro til skikkelig på andrerunden. Heldigvis fikk vi de sekundene vi trengte, og Martin gikk en monsteretappe på sin siste. Jeg trodde jeg skulle cruise det inn, men det var vondt, sier Klæbo til Eurosport etter seremonien.

Også Sundby kunne avsløre at bak det rolige fjeset har nervene vært i høyspent i hele dag.

– Det var helt sykt dag fra ende til annen. Jeg har aldri hatt det så vondt som jeg har hatt det i dag. Jeg har vært vettskremt. Dette er en distanse hvor alt kan skje. Du er livredd for tøys, så jeg har hatt så mye nerver i dag. Jeg har prøvd å støtte meg på Johannes men han har vært like nervøs i dag, sa Sundby til Eurosport.

Og med dagens OL-gull ble Norge historiske. Ingen andre nasjoner har tatt seks OL-gull i langrenn i samme OL.

OAR tok sølvmedaljen, mens Frankrike tok bronsen. Sverige havnet på fjerdeplass.

Inn på historisk OL-liste

Med dagens OL-gull har unggutten fra Byåsen skrevet seg inn på en svært eksklusiv liste. Han hadde allerede vunnet to gull før lagsprinten, og ble med dagens gull den fjerde mannlige utøveren under 22 år til å vinne tre gull i et mesterskap.

Fra før er det bare skøyteløperen Eric Heiden, alpinisten Toni Sailer og kortbaneløperen Viktor An som har klart den bragden før.

Klæbo er også den første norske mannlige utøveren som har vunnet tre gull i et OL siden Ole Einar Bjørndalen i Salt Lake City i 2002.

Kun tre mannlige langrennsløpere har tidligere klart å ta tre gull i ett OL. To av dem er norske. Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang sto begge øverst på seierspallen tre ganger i Albertville i 1992. Seks år senere i Nagano gjentok Dæhlie bragden, skriver NTB. Russiske Nikolaj Zimjatov tok på sin side tre gull under vinterlekene i 1980.

Martin Johnsrud tok sin femte OL-medalje, og sitt andre gull.

Rolig start

Martin Johnsrud Sundby gikk ut på den første etappen for Norge, og det ble satt høy fart fra starten. Sammen med Marcus Hellner la Sundby seg i tet. Hele feltet var samlet inn til første veksling.

Klæbo tok det rolig ut på sin første etappe, og la seg i ryggen på Calle Halfvarsson. Tempoet var ikke til å bli skremt over, og samtlige lag holdt følge inn til andre veksling.

Ut på Klæbos andre etappe hadde farten økt, og feltet begynte å strekke seg ut. Den russiske utøveren Aleksandr Bolsjunov dro feltet, men i bakken sa det pang fra Klæbo, og i løpet av få sekunder fikk han en solid luke inn mot stadionet. Et kraftig varsel om hva som kunne skje på den siste etappen.

Dermed fikk Martin Johnsrud Sundby en liten ledelse ut på sin siste etappe. Marcus Hellner måtte grave dypt for å nærme seg nordmannen. Men Sundby gikk knallsterkt, og konkurrentene klarte ikke å nærme seg.

Og med ledelse ut på siste etappe var sprinten i realiteten avgjort. Ingen klarte å ta igjen Klæbo på siste etappe.

Finland vant lagsprinten i Sotsji med Iivo Niskanen og Sami Jauhojärvi, men klarte ikke å forsvare OL-tittelen. Russland vant lagsprinten i VM i Lahti i fjor, etter at Emil Iversen falt rett før oppløpet.