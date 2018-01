Klæbo gjør som Northug - starter eget medieselskap

Oilersbørsen: Her er toppen, floppen og overraskelsen etter seieren over Sparta

Saken oppdateres.

Like etter nyttår ble aksjeselskapet Klæbo Media AS med daglig leder Håkon Klæbo og styreleder Elisabeth Høsflot Klæbo opprettet, skriver medier24.no. Det er foreldrene til Johannes Høsflot Klæbo, som har herjet i skisporet denne sesongen.

Selskapet skal drive med «medieutvikling, salg av reklame og kommunikasjonstjenester, innholdsproduksjon, og det som naturlig står i forbindelse med dette».

Johannes Høsflot Klæbo har i dag en personlig videoblogg som han driver sammen med broren sin. Bloggen har nesten 28000 følgere. Her har han presentert litt av livet bak kulissene i løpet av den siste sesongen. Broren Ola Klæbo har ansvaret for produsering og redigering av videoene. Duoen har laget over 50 innlegg på rundt et kvarter hver.

Daglig leder, pappa og manager Håkon Klæbo hjelper sønnene med prosjektet. Han er klar på at opprettelsen av selskapet ikke betyr at sønnen vil satse på et større medieprosjekt.

– Vi har opprettet selskapet for å samle aktivitetene de i dag allerede driver med. De har et samarbeid om innholdet de lager, og med opprettelsen sørger vi for at eventuelle inntekter drypper litt på de begge. Det er ingen planer om å opprette en egen nettside for innholdet, sier Håkon Klæbo til Adresseavisen torsdag morgen.

Mye tyder på at Klæbo gjør det samme som en annen trønder som tidligere har herjet i skisporet. Petter Northug driver tv-kanalen TVsporten.no, som han lanserte i 2015.

Kanalen skulle i utgangspunktet kun bestå av videoinnhold, men har den siste tiden også publisert vanlige artikler om norsk vinteridrett.

Kanalen publiserer ofte eksklusive intervjuer med Petter Northug.