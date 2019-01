Klæbo gruer seg til monsterbakken: – Jeg prøver å ikke høre for mye

Saken oppdateres.

– Den har jeg ikke tenkt så mye på ennå. Jeg gruer meg. Den ser bratt ut. Jeg skal tenke minst mulig på den frem til søndag. Den kommer tidlig nok.

– Hva har du hørt fra andre om bakken?

– Jeg prøver å ikke høre for mye. Vi får ta den på søndag. Det er ikke noe vits i å se på bakken før jeg møter den, sa Klæbo etter fredagens lette treningsøkt på stadion i Lago di Tesero i Val di Fiemme.

Klæbo tok seg tid til noen minutter med pressen etter økten. Han er normalt ikke en vanskelig mann å be og var det heller ikke i finværet i Nord-Italia.

Klæbo var mest interessert i å prate om lørdagens etappe. Da er det snakk om 15 kilometer klassisk fellesstart, og det er maksimalt 45 bonussekunder å hente.

– Det blir hardt. Denne løypa er tung, og det blir brutalt å gå ut i krigen. Jeg må bare forsøke å gå så fort jeg kan, og så tror jeg at Aleksandr Bolsjunov kommer til å være på hugget på spurtprisene. Det blir hardt for meg å bli med der, men jeg skal i hvert fall prøve.

Frykt

Men det er Bolsjunovs lagkamerat, Sergej Ustjugov, som ser ut til å gi Klæbo hardest kamp om sammenlagtseieren i Tour de Ski. De to duellerte i sporet stort sett hele torsdagen. På lørdag møtes de igjen.

– Frykter du Sergej Ustjugov?

– Ja, jeg tror at han kommer til å gå fort. Vi får håpe at det ikke kommer til å bli så altfor hardt ut fra start slik at det nytter å bli med, sa Klæbo.

22-åringen fra Trondheim kan komme til å trenge hjelp fra lagkameratene i lørdagens etappe. Men enn så lenge har det ikke vært snakk om å punktmarkere for eksempel Ustjugov.

– Så langt har vi ikke tenkt, men vi kan i hvert fall ikke la ham få altfor mange bonussekunder, og han kan ikke slå meg med for mye i mål heller om jeg skal ha noe håp om gå ut foran ham på søndag.

Kjenner belastningen

– Russerne sier at det er deg de elsker å slå?

– Det er rått at de synes det er artig, og så tror jeg at vi nordmenn synes det er artig å slå dem også. Det er vel ganske gjensidig.

Klæbo sier at hvis han skal være med i kampen om bonussekunder lørdag så må han ha en toppdag.

– Er det noe som har overrasket deg som Tour-debutant?

– Nei, jeg føler at jeg visste litt om hva jeg gikk til. Men du merker at det er en belastning at du må forflytte deg og reise rundt. Det er det du merker mest og som er utfordrende, men det har vært godt organisert, og for min del har det gått fint.

Tour-lederen tror han vet hva som venter.

– Morgendagen (lørdag) er kanskje den viktigste dagen så langt. Jeg tror at de to siste dagene kommer til å bli brutale. Jeg tror at de kommer til å skille mye.

