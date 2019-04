Klæbo har kjøpt hytte i eget treningseldorado

Saken oppdateres.

Johannes Høsflot Klæbo (22) har kjøpt hytte på Skeikampen i Oppland, i et område hvor han har lagt ned flere hundre treningstimer på ski.

– Det er et perfekt sted for trening og avslapning for meg, sier Johannes Høsflot Klæbo i en pressemelding sendt til NTB.

De siste to sesongers sammenlagtvinner av verdenscupen har i flere år trent mye i områdene i og rundt Skeikampen.

Ikke minst har han brukt mye treningstid her før sesongstartene de seneste årene. Han er derfor godt kjent i terrenget. Der landslagskollegene ofte har trent ved Sjusjøen i samme periode, har Klæbo holdt til ved Skeikampen.

Familien har hatt hytte i det samme området i flere år.

– Jeg gleder meg stort til at den skal stå ferdig og regner med at den er innflyttingsklar til jul. Jeg kommer til å tilbringe mye tid der, sier den triple VM-vinneren fra Seefeld i vinter.

Han ønsker ikke å si noe om prisen på hytta.

– Penger ønsker jeg ikke å snakke om. Jeg tror det er en god investering både på kort og lang sikt, sier Klæbo.

Blant dem som setter pris på at Johannes Høsflot Klæbo snart har sin egen hytte på Skeikampen, er ordfører Hans Høistad i Gausdal kommune.

– Som ordfører i Gausdal vil jeg få ønske Johannes hjertelig velkommen til Skeikampen. Jeg håper at oppholdene her skal legge grunnlaget for fortsatt gode prestasjoner, og at restitueringen her vil gjøre godt, sier Høistad.

Hytta skal settes opp i Slåseterlia Fjellgrend.