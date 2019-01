Klæbo knuste konkurrentene – etterpå takket Norges landslagstrener Russland

Solskjær-effekten har gitt rekordtall for TV 2

Barn sto i kø for å delta i malekurs med Vebjørn Sand i Midtbyen

Saken oppdateres.

VAL DI FIEMME/OSLO: Klæbo ledet touren før lørdagens etappe, drøye fem sekunder foran russiske Sergej Ustjugov.

Mye tydet på at det ville bli en duell mellom de to under sesongens nest siste Tour de Ski-etappe, som var 15 kilometer fellesstart i Val di Fiemme.

Men like før den andre av to mellomspurter, tapte russeren masse terreng til sin norske konkurrent.

– Det er kritisk, sa NRKs kommentatorer om Ustjugovs posisjon.

Det gikk dermed mot kamp om etappeseieren mellom Klæbo og flere av de andre russerne, i tillegg til italienske Francesco De Fabiani. De er ikke så store trusler mot Klæbo i sammendraget som Ustjugov.

I spurten mot De Fabiani var Klæbo sterkest. Alexander Bolsjunov ble nummer tre.

– Jeg gruet meg skikkelig til dette løpet i dag, sa Klæbo til NRK etter løpet.

Dermed har han ett minutt og 20 sekunder ned til Ustjugov før løperne skal gå opp monsterbakken på søndag.

– Det er alle muligheter for at han vinner Tour de Ski nå, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn på direkten.

LES OGSÅ: Østberg sikret drømmeledelse med maktdemonstrasjon

Sendte «takk» til russerne

Det var mye snakk om taktikk før lørdagens etappe. NRK-ekspert Fredrik Aukland trodde russerne kom til å kjøre hardt for å kvitte seg med Klæbo tidlig.

Men da Ustjugov gikk på en liten sprekk før de andre mellomspurten, var det flere russere i tet som var med på det høye tempoet.

Dermed økte avstanden ned til Ustjugov.

Etterpå «takket» Norges landslagstrener Eirik Myhr Nossum russerne.

– Jeg sender en takk til Russland. Vi trodde de skulle bruke taktikk mot oss i dag. Istedenfor brukte de den mot seg selv, sa Nossum til NRK.

Hans Christer Holund ble nest beste nordmann, med syvendeplass på etappen. Han lo av russernes taktikk.

– De er dumme som brød. Vi får høre på sisterunden at Ustjugov slipper ... Og da kommer det fire russere opp i tet. Man må le, selv om man er sliten, sa Holund til pressen etter løpet.

Russlands landslagssjef Markus Cramer, forsvarte taktikken slik:

– Bolsjunov kan også kjempe om sammenlagtseieren. Han ville ta sjansen. Når man har to løpere, er det vanlig at man lar han andre prøve når den ene ikke klarer å følge.

Tour de Ski lørdag Val di Fiemme, Italia, 6. etappe, fellesstart klassisk: Menn, 15 km: 1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge 40.52,6, 2) Francesco De Fabiani, Italia 0.00,6 min. bak, 3) Aleksandr Bolsjunov, Russland 0.02,6, 4) Andrej Larkov, Russland 0.03,4, 5) Maxim Vylegzjanin, Russland 0.04,6, 6) Andrej Sobakarev, Russland 0.06,3, 7) Hans Christer Holund, Norge 0.13,0, 8) Denis Spitsov, Russland 0.27,1, 9) Andrew Musgrave, Storbritannia 0.29,0, 10) Martin Johnsrud Sundby, Norge 0.29,9. Øvrige norske: 12) Didrik Tønseth 0.31,8, 13) Simen Hegstad Krüger 0.32,3, 15) Sjur Røthe 0.36,2, 29) Finn Hågen Krogh 2.03,1. Tour de Ski (6 av 7 etapper): 1) Klæbo 2.35.08,1, 2) Sergej Ustjugov, Russland 1.20,4 min. bak, 3) Bolsjunov 1.43,8, 4) De Fabiani 2.40,5, 5) Krüger 3.06,8, 6) Røthe 3.24,6, 7) Sundby 3.27,0, 8) Tønseth 3.27,5, 9) Andrej Melnitsjenko, Russland 3.27,8, 10) Spitsov 3.28,9. Øvrige norske: 14) Holund 4.15,0, 18) Krogh 5.01,4. Kvinner, 10 km: 1) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 29.34,4, 2) Natalja Neprjajeva, Russland 0.10,0 min. bak, 3) Anastasia Sedova, Russland 0.10,8, 4) Krista Pärmäkoski, Finland 0.12,5, 5) Julia Belorukova, Russland 0.39,7, 6) Heidi Weng, Norge 1.10,0, 7) Jessica Diggins, USA 1.19,3, 8) Anamarija Lampic, Slovenia 1.36,8, 9) Moa Molander Kristiansen, Sverige 1.36,9, 10) Laura Mononen, Finland 1.36,9. Øvrige norske: 12) Lotta Udnes Weng 1.44,4, 18) Kari Øyre Slind 2.04,0, 27) Tiril Udnes Weng 3.29,3. Tour de Ski (6 av 7 etapper): 1) Østberg 1.55.16,2, 2) Neprjajeva 0.53,4 min. bak, 3) Pärmäkoski 2.13,1, 4) Belorukova 2.27,4, 5) Sedova 3.03,6, 6) Diggins 3.07,9, 7) H. Weng 4.50,7, 8) L. Weng 6.17,1, 9) Slind 6.25,1, 10) Lampic 7.20,4. Øvrig norsk: 18) T. Weng 8.37,9. (©NTB)

Maksimalt antall bonussekunder

Det var Sveriges Viktor Thorn som satte tempoet tidlig, ikke helt ulikt hvordan Johan Olsson stakk fra feltet under VM-femmila på samme sted i 2013.

– Det er nok ikke bare et «TV-rykk» han setter inn her, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Han tvilte imidlertid på at Thorn ville holde helt inn.

Det fikk han rett i.

Etter fem kilometer var det de tre best plasserte løperne i sammendraget som lå i fronten av feltet; Ustjugov, Klæbo og Alexander Bolsjunov.

Det gikk mot en skikkelig kamp om bonussekundene på den første av to mellomsprinter.

Den vant Klæbo, foran Ustjugov.

De to sammenlagtkonkurrentene fulgte hverandre som skygger, men så fikk Ustjugov altså merke kjøret før den andre mellomspurten.

Klæbo vant også den, og med seier på selve etappen tok han hele 45 av 45 mulige bonussekunder.

22-åringen har dermed et fantastisk utgangspunkt før sesongens siste tour-etappe.