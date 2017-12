Klæbo luftet julekroppen i lokalt skirenn

Skal lage ressurssenter for skating og petanque: - Dette kan legge til rette for egenorganisert aktivitet i hele landet

Saken oppdateres.

Etter ti dagers konkurransepause, var Johannes Høsflot Klæbo igjen på toppen av seierspallen.

Slo lagkompisen lett

21-åringen avsluttet før jul med å gruse konkurrentene i jaktstarten i Toblach, og tok dermed sin sjuende av åtte mulige verdenscupseiere.

Verdens beste skiløper brukte 3. juledag til å strekke på beina i IL Nors tradisjonsrike juleskirenn i Meldal. Selvsagt ble det seier.

Høsflot Klæbo vant 15 kilometer klassisk knappe minuttet foran lagkompisen i Byåsen IL, Fredrik Riseth.

Tore Leren fra Tolga IL ble nummer tre.

– Det var en hard og flat løype, men uten særlig hvile undervegs. Det er alltid like hardt å gå skirenn i mellomjula, men kroppen fungerte bra og Johannes fikk en bra gjennomkjøring som han var fornøyd med. Meldal viste seg fra sin beste side, sier pappa og manager Haakon Klæbo.

Trakk mye publikum

Høsflot Klæbo ble meldt til start allerede tidlig i jula, og mange hadde tatt turen for å se Norges i øyeblikket heteste gullkandidat foran OL i Pyeongchang.

– Det var såpass mye publikum at vi fikk problem med parkeringen, sier rennleder Knut Grut - uten å virke spesielt lei seg for at det ble folksomt på arenaen til IL Nor.

– Tour de Ski har tidvis begrenset antallet seniorløpere noe, men vi har egentlig pleid å være litt bortskjemte med gode skiløpere her. Spesielt Eldar Rønning var flink til å møte opp da han var aktiv. Men det er selvsagt artig at Høsflot Klæbo tar seg tid til å stille til start her, sier Grut.

Klar for nyttårsstafetten

Det har lenge vært klart at Høsflot Klæbo ikke stiller til start i Tour de Ski. Han legger i stedet inn en god treningsperiode foran sesongens store mål, OL i Pyeongchang. Likevel har Høsflot Klæbo plottet inn enda et lokalt renn før rakettene tennes nyttårsaften.

– Nå er det bare å lade opp til nyttårsstafetten, melder Klæbo via pappa Haakon.

Nyttårsstafetten arrangeres i Granåsen av Strindheim IL, og går av stabelen for 53. gang. Denne sesongen er det også kretsmesterskap i stafett for Sør-Trøndelag skikrets. Med Høsflot Klæbos deltagelse skal det vel bli vrient å knipe kretsmesterskapet fra Byåsen ...

Familiefight i kvinneklassen

I kvinneklassen ble det en tett fight internt i familien Øyre Slind. Til slutt vant Astrid Øyre Slind kun to små sekund foran Kari Øyre Slind. Julie Myre ble nummer tre.

P.S Det var 10–12 minusgrader under rennet, og Høsflot Klæbo hadde åpenbart ikke lyst til å pådra seg sykdom i kulden. Premieutdelingen etter rennet gikk derfor uten verdenscuplederen til stede.