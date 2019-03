Klæbo økte forspranget til rivalen etter seier: – Det var merkelig

To band og TV-stjerne til Juba Juba :- Vi har gått glipp av mye god kunst

Saken oppdateres.

At Johannes Høsflot Klæbo i det hele tatt kom til finalen var på hengende håret. Klæbo lekte med konkurrentene i kvalifiseringen, men holdt på å rote det til i semifinalen og var avhengig av tiden sin for å ta seg til finale fra første semifinale. Nordmannen var imidlertid heldig da semifinale nummer to ikke gikk fort nok.

Klæbo hadde selskap av lagkameratene Sindre Bjørnestad Skar, Emil Iversen og Eirik Brandsdal i finalen.

Skar var først på oppløpet etter en rotete finale, men Klæbo kom lengst inn mot reklameskiltene etter å ha vært i sisteposisjon i siste bakken.

– Det var merkelig. Jeg synes jeg slet i kvartfinale og semifinale med å komme bra ut. I semifinalen var jeg på vei ut i skogen. I finalen hadde jeg egentlig en god plan, så havnet jeg bak der, men så hadde jeg en god avslutning og fant riktig spor på oppløpet, oppsummerte Klæbo overfor NRK.

Iversen kom fort på slutten og tok annenplassen, mens Skar sørget for helnorsk pall.

Vant sprintcupen

Klæbo var ute etter å ha øke forspranget i verdenscupsammendraget til russiske Aleksandr Bolsjunov, og fikk lønn for strevet da Bolsjunov røk ut i semifinalene. Nå har Klæbo 102 poeng til sin argeste konkurrent.

– Det ble veldig, veldig bra. Selv om han vinner i morra, og jeg ikke tar poeng, så vil jeg fortsatt lede. Da kan jeg fortsatt reise til Canada med den gule trøyen, så får vi se, sa Klæbo.

Sprintcupen er ikke spennende lenger. Med kvartfinaleavansementet sikret Klæbo sin tredje sammenlagtseier i sprintcupen på rad.

Stenshagen ble skadet

Fem av seks nordmenn i utslagsrundene tok seg til semifinalene, men der tok reisen slutt for Erik Valnes.

Mattis Stenshagen var første nordmann til å ryke ut i utslagsrundene da han gikk rett i gjerdet i sin kvartfinale.

Stenshagen klarte ikke fullføre kvartfinalen, og haltet ut mens han lente seg på stavene sine.

Ifølge NRK skal det dreie seg om en vridning i kneet.

Verdenscupsesongen avsluttes i canadiske Quebeb neste helg.