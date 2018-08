Klæbo møtte fremtidens langrennstalenter. OL-vinneren hadde ett klart råd til dem.

Gründer solgte fjellskoene sine for å skaffe penger

I en drøy uke har 200 aktive vært på treningsleir på Sjusjøen, der mentorene Johannes Høsflot Klæbo og Ragnhild Haga har vært innom.

To olympiske gullvinnere er det stas å være i nærheten av, og begge har fått mye oppmerksomhet.

– De ville ha flere bilder i år enn i fjor, ler Klæbo, som i mellomtiden har tatt tre OL-gull og blitt tidenes yngste OL-vinner i Pyeongchang, ved siden av at han vant verdenscupen siste sesong.

Internasjonal skicamp Arrangeres 8–15. august på Sjusjøen. Årets camp er den åttende i rekken. Rundt 200 utøvere og trenere fra 19 land deltar. Nasjonene som deltar er Canada, Norge, Sverige, USA, Kina, Polen, Spania, Latvia, Italia, Finland, Japan, Estland, Slovenia, Tsjekkia, Hviterussland, Armenia, Bosnia- Hercegovina, Slovakia og Østerrike. Et samarbeid mellom Norges Skiforbund og Equinors talentprogram Morgendagens Helter. Mentorene er Ragnhild Haga og Johannes Høsflot Klæbo, som er med som trenere og inspiratorer.

Stjernene var med på trening

Ragnhild Haga på sin side kom hjem fra Sør Korea med to OL-gull, ett på 10 km fristil og ett i stafett.

Begge forteller at de selv blir veldig inspirert av å se de unge i aksjon. Mandag løp alle i myra, og etterpå badet de der.

– Det som kjennetegner de unge, er at alle gir alt. De kommer til å være kjempeslitne når de kommer hjem onsdag, ler Klæbo.

Han kjenner seg igjen. For tre-fire år siden var han selv på denne campen, som junior.

– Hadde jeg visst den gangen det jeg vet nå, skulle jeg ha stilt mange flere spørsmål. Da virket det skummelt.

Ikke vær redd og forsiktig!

Nå er hans klare råd til ungdommen, noe han fortalte under seansen med dem mandag, at de skal spørre og grave hele tiden.

– Ta til deg all den informasjonen du kan få. Jeg anbefalte dem å bruke den muligheten de har til å snakke med hverandre. Del mest mulig erfaring. Det gavner alle.

Selv ble han spurt ut om alt mulig – hva han spiser og hvordan han trener.

– Jeg merker at de er litt mer opptatt av hva jeg har gjort, sier trønderen, som også var mentor og inspirator i fjor. For Haga er det første gang.

Haga holdt foredrag

– Jeg har også tro på det å dele og merker på trenerne at de er veldig nysgjerrige på hverandre. Det å dele kunnskap er så verdifullt, og det blir også mitt bidrag her, sier Haga.

Hun holdt foredrag for gjengen søndag kveld.

– Hva var det rareste spørsmålet du fikk?

– Ut av det blå kom spørsmålet om jeg har kjæreste, ler Haga.

Det måtte hun si ja til, uten at hun følte for å dele mer av privatlivet.

Norge er nødt til å bidra

27-åringen forteller at hun aldri har sett så mange sammen på en treningsøkt, som da 200 ungdommer deltok på myrintervall.

– Det var kult å se deres ungdommelige pågangsmot. Jeg fikk flashback til min egen tid på juniorlandslaget, da vi hadde samling.

– Norge har vært ledende i langrenn. Er en slik camp Skiforbundet legger opp til, nødvendig for å få opp flere nasjoner?

– Jeg håper det kan være med på å bidra. Vi ønsker jo et mangfold i toppen, og heier også på andre nasjoner, sier hun.

Klæbo sier det slik:

– Det er helt avgjørende for sportens utbredelse og at den skal få et løft.

– Mange toppidrettsutøvere ville sagt at de ikke hadde tid til den slags oppdrag. Hvorfor gjør du det?

– Fordi jeg føler at det er viktig, ved siden av at jeg også får mye ut av det og får gitt noe tilbake til langrennssporten.

Haga synes det var hyggelig å bli spurt.

– Jeg må prioritere hva jeg skal bruke tiden på, og det var ikke vanskelig å si ja. Jeg føler også et ansvar, fordi jeg selv var på rekruttlaget i fire år. Da vil man gjerne gi litt tilbake.