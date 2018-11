Klæbo nådde toppen i rekordfart: Spurter fra skikongene

To uker igjen av trenerjakten: Bekrefter at Coolen fortsatt er på lista

BEITOSTØLEN: – Denne listen spiller meg god, jeg var heldig med den, ler den unge trønderen.

Han vant tre OL-gull og verdenscupen sammenlagt sist vinter.

22-åringen er mannen alle skal slå denne sesongen, som ble innledet med nasjonal åpning på Beitostølen denne helgen.

Han har etablert seg som verdens beste skiløper i rekordfart.

De største norske langrennsprofilene de siste tiårene er ikke i nærheten av trønderens tempo.

Klart raskest fra 1 til 10

Aftenposten har telt verdenscupseire (minus etappeseire i tourer) og antall dager det tok.

Så lang tid tok det mellom seier 1 og 10 i verdenscupen:

1: Johannes Høsflot Klæbo, 382 dager.

2: Bjørn Dæhlie, 806 dager.

3: Petter Northug, 2093 dager.

4: Martin Johnsrud Sundby, 2569 dager.

5: Thomas Alsgaard, 2579 dager.

– Det er sjelden man får se sånne tall, og jeg innrømmer at det er litt kult. Dette er kanskje ting man tenker mest på etter karrieren, men jeg synes det er fint å se hvordan «ståa» er nå.

Klæbo håper han har 10 gode år foran seg. Fortsetter 22-åringen i samme tempo kan han ende opp med 100 verdenscupseire.

– Da skal jeg stå på godt. Det har gått på skinner de to siste sesongene. Men nå er det nye skirenn som skal gås, og de må vinnes for å være med helt der oppe. Det er mange som er sultne og gearet, tror Klæbo, som står oppført med 14 verdenscuptriumfer inkludert etappeseire i tourer.

– Stor forskjell på talent

Løperen som i flere år var verdens beste, Martin Johnsrud Sundby, er imponert over unggutten.

Selv brukte han fire år mellom seier nummer én og to.

– Dette viser at det er en viss forskjell på talentet til meg og Johannes. Jeg har trengt litt mer trening enn han. Jeg har hatt en helt annen karriereutvikling enn de andre. Jeg måtte bruke lang tid på å komme meg til verdenstoppen, det krevdes ufattelig mange treningstimer for å komme seg dit.

– Må ikke kjøre for hardt

Landslagstrener Arild Monsen utbryter «oi» da han ser statistikken. Han kaller Klæbos vei til verdenstoppen for «Formel-1-fart».

– Det som blir viktig nå er å ikke kjøre for hardt, for å unngå å bli utsatt for sykdom og skader. Han må greie å holde trøkket nok nede. Han må velge en fornuftig rennplan, og det har vi god dialog på. Johannes skal ikke gå på langt nær alle skirenn til vinteren, forteller Monsen.

Det betyr kanskje at han dropper Tour de Ski, selv om Klæbo selv synes det er et bra konsept og at han har lyst å gå der. Den avgjørelsen tas nærmere jul.

– Jeg går ikke Tour de Ski hvis jeg ikke føler meg i slag og i rute, sier han.

I forsvarsposisjon

Han dominerte forrige sesong og innrømmer at det blir litt annerledes å gå løs på en ny sesong i forsvarsposisjon.

– Det er en forskjell, man kjenner på det. Jeg prøver å senke skuldrene, jeg prøver å ha en ganske rolig inngang til sesongen.

– I fjor var du suveren fra start og holdt ut hele sesongen?

– I fjor følte jeg meg skikkelig dårlig uken før Beito. Jeg er litt usikker på hvor jeg står nå. Men hvis du spør meg på lørdag, tror jeg at jeg har et annet svar. Jeg vil selvfølgelig være med å kjempe om pallplasser og seire fra start, men det er mange som har lyst til det.

Hadde det tungt på vårparten

Etter tre OL-gull og verdenscupseier sammenlagt slet han med å komme i gang i oppkjøringen til en ny sesong.

– Våren min var tyngre enn den pleier. Det tok lengre tid å komme i gang. Men jeg fant ut at jeg ikke kunne sitte der og være fornøyd. Du må ha sulten for å være med og kjempe i toppen. Det å krysse målstreken først er jo det artigste jeg vet om. Det er vanskelig, for du skal ha dagen og skiene. I fjor klaffet alt fra første stavtak. Det skal litt til for at jeg får samme start som i fjor, tror Høsflot Klæbo.