Klæbo nekter å ta seieren på forskudd: – Må være på hugget

Saken oppdateres.

224 poeng er avstanden ned til Martin Johnsrud Sundby før de tre avsluttende rennene i Falun.

Det starter med en sprint i fri teknikk fredag. Lørdag er det fellesstart i klassisk stil, og søndag avsluttes det med jaktstart. Det er 50 poeng for hver enkeltseier, inkludert for beste tid i jaktstarten. Sammenlagtseier i minitouren gir 200 poeng. Totalt kan en løper samle 350 poeng.

I kvinneklassen har Heidi Weng 153 poeng ned til Ingvild Flugstad Østberg på 2.-plass.

Klæbo var i godt lune torsdag. Da testet han løypene i fantastiske vinterforhold med faste spor i noen få kuldegrader. Det er lenge siden det har vært så fine forhold for ski en langrennshelg i den svenske skimetroplen.

– Det kjennes godt ut, og det er bare en helg igjen. Det skal bli godt å bli ferdig med verdenscupsesongen, men det er tre skirenn igjen, og det skal bli godt å komme i gang med sprinten fredag, sa Klæbo.

På hugget

– Du skal vinne verdenscupen i helgen. Hvordan kjennes det?

– Det er mange poeng som skal deles ut. Hvis jeg klarer å være på hugget de to første dagene, så skal det være mulig å lande dette. Men det kan skje ting, og det gjelder å være smart.

Klæbo hadde noen tunge dager etter at han kom hjem fra Pyeongchang med tre gull i bagasjen.

Den tiden er forbi. Nå lyser det innsatsvilje av ham igjen.

– Den første perioden etter OL var tøff, og jeg var ikke spesielt motivert til å gå skirenn. Men gnisten er kommet tilbake, og det var moro både i Drammen og i Holmenkollen. Jeg er sulten på å gå fort her i helga også.

Kula henger høyest

– Hvordan ser du på prestasjonen at du kan vinne verdenscupen uten å vinne Tour de Ski?

– Jeg synes det er litt artig at det går an å få det til uten å være med i Tour de Ski. Tour de Ski er et bra konsept, og det er noe jeg har lyst til å gå, men i år ble det for mye.

– Sprint, fellesstart og jaktstart må passer deg bra. Enkelte mener at du ikke kan unngå å ta hjem seieren her også?

– Jeg skal være bra på hugget for å klare å vinne dette totalt. Det å ta hjem kula er det som henger høyest i hodet mitt nå. Sammenlagtseieren er viktigere enn sammenlagtseieren for minitouren her i Falun.

