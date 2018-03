Klæbo og nordmennene ble parkert i Finland: – Det er blytungt

Sundby forbannet etter skuffende norsk dag: – Vi blir litt pisset på i klassisk for tiden

Sundby forbannet etter skuffende norsk dag: – Vi blir litt pisset på i klassisk for tiden

Saken oppdateres.

Hverken Johannes Høsflot Klæbo, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby eller noen av de andre norske langrennsløperne var i nærheten av å matche tempoet til kasakhstanske Aleksej Poltoranin på dagens 15 kilometer klassisk.

Aleksandr Bolsjunov ble nummer to, mens finske Ivo Niskanen hadde den tredje beste tiden.

Bak Niskanen kom Emil Iversen. Han var nærmest av de norske, men var likevel 28,8 sekunder bak Poltaranin.

– Formen har vært bra og jeg har følt meg fin. Fjerdeplass er ikke helt topp, men jeg får være glad for det likevel, sa Iversen til NRK etter løpet.

– Vi har vært for dårlige

Iversen er ikke overrasket over utfallet av søndagens renn.

– Det gjenspeiler hvordan det har vært i klassisk i år. Niskanen og Poltoranin har vært best. Det er bare å erkjenne at vi har vært for dårlige. Jeg blir inspirert, og vi må gjøre det samme som dem.

Han er likevel ikke altfor skuffet etter resultatet.

– Jeg vil avslutte så bra som mulig. OL var det store, så det er ikke så nøye hvordan det går. Det er noen kule skirenn igjen, så man må gjøre så godt man kan.

Bak ham fulgte Martin Johnsrud Sundby på femteplass, Niklas Dyrhaug på sjette, Johannes Høsflot Klæbo på syvendeplass.

– Blytungt

Johannes Høsflot Klæbo klarte ikke å true Aleksej Poltoranins ledelse, men var ikke altfor skuffet etter løpet.

– Det var blytungt. I dag er det seks mann som er bedre enn meg, men jeg er fornøyd med syvendeplass, sier Klæbo som ble nummer tre på gårsdagens sprint, bak Federico Pellegrino og Gleb Retivykh.