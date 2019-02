Klæbo om fallet: – Jeg klønet det til

RBK-keeperen trodde interessen for ham ville være større i overgangsvinduet

Å ta seg et nummer

Spektrumsjefen ante ikke hva hun skulle få i fanget da hun ble direktør for byens storstue

Bli med inn i Trondheims nye storstue for en sniktitt

Nå er Iversen klar for folkeavstemning: Hvem er kongen av Meråker?

Nå er Iversen klar for folkeavstemning: Hvem er kongen av Meråker?

Nå er Iversen klar for folkeavstemning: Hvem er kongen av Meråker?

Saken oppdateres.

Etter gårsdagens 20.-plass på 30 km med skibytte var Johannes Høsflot Klæbo gira på å revansjere seg på søndagens stafett. Men også der ble det en nedtur, da et fall like før mål ødela medaljesjansene for Byåsen.

– Jeg satt staven mellom skiene og klønet det til, sier Høsflot Klæbo om uhellet.

– Det er uvant å se deg sånn?

– Ja, det var ikke helt bra. Jeg tror jeg ble forstyrret av sporene ved siden og ble for ivrig. Jeg hadde skikkelig lyst til å gå til, og da traff jeg sporet og satt staven mellom skiene. Det er sånn som skjer, men det er klart at for klubben hadde det vært morsomt å komme på pallen, men slik gikk det ikke, sier han.

Se mer av hva Klæbo sa om rennet og hans NM-innsats totalt i vinduet over.