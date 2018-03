Klæbo tangerte Northugs elleville rekord: – Han er en rockestjerne

Nå håper arrangøren at dette bildet ikke blir skihistorie

Saken oppdateres.

Johannes Høsflot Klæbo tok sin første sprintseier i Drammen, og er dermed ubeseiret i klassisk sprint denne sesongen.

Seierens er også hans tiende for sesongen, og han tangerer dermed Petter Northugs rekord for flest seire i løpet av en sesong. Den rekorden ble satt i 2010 og i 2013, og Klæbo har fortsatt renn igjen denne sesongen å ta rekorden alene på.

Norge dominerte sprinten på herresiden, og hadde fem av de seks utøverne som fikk finalen. Som vanlig kjørte russiske Bolsjunov knallhardt fra start, og Klæbo la seg i ryggen. De to fikk en liten luke etter den første bakken, men Eirik Brandsdal ble liggende like bak.

Ut på oppløpet kom russeren først, men Klæbo kom med enorme klyv. Selv om Brandsdal utfordret trønderen hadde han ingen mulighet til å ta han igjen.

– Han vinner alt som er, og nå vinner han selvfølgelig i Drammen også. Han har vært sliten etter OL, men tar frem det ypperste han har i finalen. Han er en ordentlig rockestjerne, sa Torgeir Bjørn etter målgang.

Bukket til annenmann

Han fikk til og med tid til å gi annenmann Eirik Brandsdal et lite bukk før han gikk i mål. Brandsdal ble 1,04 sekunder bak Klæbo. Russiske Alexander Bolsjunov ble nummer tre, 3,78 sekunder bak.

– Dette smakte godt. Jeg har slitt med å motivere meg etter OL, men jeg så frem til dette løpet. Det er ekstra stas når det er så mange folk i løypa. Det er utrolig artig å gå her, sa Klæbo til NRK etter løpet.

Sprintcupen vant han allerede forrige helg, mens han leder verdenscupen sammenlagt med 228 poeng foran Martin Johnsrud Sundby.

Sindre Bjørnestad Skar ble nummer fire, Kasper Stadaas nummer fem og Emil Iversen ble nummer seks.

Høyt tempo

Den første semifinalen ble unnagjort i et enormt tempo. Russiske Bolsjunov kjørte hardt fra start, og det var bare Johannes Høsflot Klæbo og Eirik Brandsdal som klarte å holde følge.

På oppløpet var de to nordmennene klart best, men tiden på heatet var så god at russeren og Kasper Stadaas også gikk videre på tid.

I det andre heatet ble det gått mye saktere, og Emil Iversen og Sindre Bjørnestad Skar gikk til finalen.

Nordmennene vant nesten alle heatene

De fleste av favorittene gikk videre fra kvartfinalen, men Sondre Turvoll Fossli og Even Northug kom seg ikke til semifinalen av de norske utøverne.

Klæbo, Pål Golberg, Sindre Bjørnestad Skar og Emil Iversen vant sine kvartfinaleheat.

Johannes Høsflot Klæbo vant prologen klart. Eirik Brandsdal, Fredrik Riseth, Pål Golberg, Pål Trøan Aune, Sindre Bjørnestad Skar, Emil Nyeng, Kasper Stadaas, Mattis Stenshagen, Sondre Turvoll Fosslo, Even Northug og Emil Iversen tok seg også videre fra prologen.