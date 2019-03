Klæbo-rival ut mot lagkameratene: – Jeg ble overrasket

Her skal Coop Midt-Norge åpne nye butikker

Saken oppdateres.

HOLMENKOLLEN: – Jeg skal kjempe til det ikke er noe mer igjen å kjempe om.

Den russiske femmilsvinneren stirrer tomt ut i luften.

Lagkameratene Maxim Vylegzjanin og Andrej Larkov, som ble nummer to og tre, forsøker seg med en fleip på podiet.

Bolsjunov smiler halvhjertet tilbake.

– Vi får se. Det er 50–50, sier han om duellen mellom han og Johannes Høsflot Klæbo i verdenscupen.

Overrasket over lagkamerat

Råsterke Bolsjunov var best på et sterkt russisk femmilslag i Holmenkollen. Etter fire VM-sølv i Seefeld fikk Bolsjunov endelig sin seier på en dag det ble firedobbelt russisk.

22-åringen overtok også den gule ledertrøyen i verdenscupen.

Med seks verdenscuprenn igjen, har han 49 poengs forsprang ned til Klæbo i verdenscupen sammenlagt.

Men Bolsjunov kunne hatt seks flere poeng dersom lagkamerat Aleksej Tsjervotkin ikke hadde knepet innlagte spurtpoeng to ganger ved Frognerseteren.

– Jeg er overrasket. Jeg prøvde å rope at han ikke skulle være så rask. Men enten hørte han meg ikke, eller så ville han ikke senke farten.

– Kan de poengene bli avgjørende i kampen om sammenlagtseieren?

– Vi får se mot slutten av sesongen. Kanskje. Kanskje ikke, svarte Bolsjunov.

– Langrenn er en individuell idrett

Men Tsjervotkin, som for øvrig endte femmila på 10. plass, var ikke den eneste russeren som utfordret Bolsjunov på de innlagte spurtene. Både veteranen Maxim Vylegzjanin og Andrej Larkov ga sammenlagtlederen tøff kamp om poengene.

– Er ikke det en merkelig taktikk med tanke på situasjonen Klæbo/Bolsjunov?

– Langrenn er individuell idrett, så jeg kan ikke gjøre alt for å hjelpe ham, sier Vylegzjanin til Aftenposten.

I går ble det klart at 36-åringen legger opp etter femmila i Kollen. Det markerte han med en sterk annenplass, bak nettopp Bolsjunov.

– Jeg elsker å konkurrere. Jeg elsker folk her i Oslo. Det er derfor jeg vil gjøre mitt beste, sier han.

Larkov gjorde den russiske pallen komplett med sin tredjeplass i Kollen.

– Du ser ut til å sprinte mot Bolsjunov i de innlagte spurtene, hvorfor?

– Hm. Det handler om å kjempe for posisjonene. Jeg tenker at konkurransen er tøff, så på de to siste rundene kjører vi bare på, etter å ha ligget sammen i grupper, sier Larkov.

– Hadde ikke skjedd hos oss

– Det høres lite gunstig ut. En sånn type manøver ville ikke gått helt hjem i den norske leiren. Det hadde ikke skjedd hos oss. Men de får bare rote bort de poengene de kan, sa Martin Johnsrud Sundby, som ble beste norske på sjetteplass.

Heller ikke Emil Iversen, som endte på 11. plass, skjønte mye av russernes taktikk. Han var en av nordmennene som la seg bak Klæbo på den andre innlagte spurten.

– Jeg har ikke så mye å si om taktikken til russerne. De får bare holde på med sitt, så konsentrerer vi oss bare kun om oss selv, sa Iversen.

Seks renn gjenstår

Seks verdenscuprenn, deriblant en Mini-Tour i Québec, gjenstår av sesongen. Det ligger an til å bli en svært tett duell mellom en nordmann og en russer.

Allerede tirsdag er det klassisk sprint i Drammen, hvor Klæbo har mulighet til å hente inn mye av forspranget.

– Det er veldig viktig for produktet at det er kamp om trøyene. Det blir jevnt, fryktelig jevnt. Jeg håper og tror at Johannes kan kneppe inn på forspranget allerede tirsdag, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– Hvor kan han avgjøre duellen?

– I alle de resterende skirennene. 15 kilometer skøyting (Falun) er den svakeste øvelsen for begge, så det er kanskje ikke der slaget står. Men i den avsluttende mini-Touren skal det deles ut mange poeng, så det er viktig å være god der.

Seks minutter bak vinneren

Klæbo vant de første innlagte spurtene, men det ble tøft for trønderen mot slutten på den krevende femmila, som fikk en vinnertid på 2.23,49.

Klæbo ble nummer 38, over seks minutter bak Bolsjunov. De siste kilometerne tok han det veldig rolig og hadde allerede da tirsdagens sprint i hodet.

– Det var tøft, det var brutalt, det er ikke noe annet å si. Heldigvis fikk jeg med meg noen poeng, det var noen enkle poeng på de første rundene. Men det ble fryktelig tungt mot slutten. Bolsjunov tok mange poeng og da røyk den gule trøyen. Jeg skal forsøke å ta den tilbake igjen tirsdag.

– Hvordan vurderer du din sjanse i duellen med Bolsjunov?

– Den er der absolutt. Men Bolsjunov viser at han er i kjempeform. Han gikk bra i VM og er helt der oppe i hvert eneste skirenn. Jeg må kjempe i toppen i hvert eneste renn, tror Klæbo.

– Vondt å bli slått i Kollen

Norske herreløpere vant alle de seks VM-rennene i Seefeld. Derfor var det en real nedtur å bli banket av russerne i Holmenkollen.

– Det svir som pokker. Målsettingen er å ha en mann på pallen i hvert renn, og vi skulle gjerne vært med helt inn, konstaterer Myhr Nossum.

– Det dritkjipt og vondt å bli slått i Holmenkollen som er vår hjemmebane. Det svir. Men samtidig er det ikke lenge siden vi opplevde årets høydepunkt i Seefeld. Da må vi kanskje svelge at vi ikke herjer her. Jeg ville absolutt ikke byttet, smilte Sundby intervjusonen.