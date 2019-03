Klæbo-rivalen spøkte vekk dette utbruddet. Nå forteller russisk skitopp hvordan det påvirket ham.

Elisabeth Lindberg brukte to minutter på å bevise at hun var den rette for jobben. Her er tipsene.

Saken oppdateres.

Et av de mest uforglemmelige øyeblikkene under VM i Seefeld kom allerede på åpningsøvelsen. Johannes Høsflot Klæbo og Sergej Ustjugov havnet nesten i slåsskamp etter sprintsemifinalen. Etter målgang dyttet russeren Klæbo, mens meldingene haglet dem imellom.

Etterpå forsøkte Ustjugov å spøke det hele bort.

– Jeg hverken dyttet eller slo ham. Jeg strøk ham litt på kinnet og ønsket ham lykke til i finalen. Som dere ser, gikk ønsket mitt i oppfyllelse da han vant (Klæbo vant finalen, jou.anm.).

– Du virket veldig sint?

– Jeg var selvfølgelig sint fordi han var raskere og vant. Det var synd at jeg ikke kom lenger enn semifinalen, men jeg er glad på hans vegne, og på min lagkamerat Gleb Retivykhs vegne, fordi han tok bronse.

Ustjugov ble disket etter episoden.

Nå hevder imidlertid den russiske skipresidenten, Jelena Välbe, at episoden påvirket Ustjugov mer enn han ønsket å innrømme. Ustjugov kom til Seefeld som en gullkandidat på flere øvelser, men var i realiteten aldri i nærheten av noen gullmedalje.

– Mesterskapets første dag påvirket ham, selv om han hevdet det motsatte. Han kan oppfattes som hardhudet, men de som kjenner han vet at det ikke er tilfelle, sier Välbe til finske Ilta-Sanomat.

Dramatisk semifinale

Johannes Høsflot Klæbo og Sergej Ustjugov kjempet om seieren helt til den siste dagen i årets Tour de Ski. I VM møttes de til dyst nok en gang, allerede i sprintsemifinalen.

Det var etter den semifinalen Ustjugov dyttet Klæbo.

De to rivalene kjørte tett-i-tett i en av de siste svingene før mål. Det var like før begge fikk et uønsket møte med snøen. Klæbo kom seg over målstreken som annenmann i heatet og sikret finaleplassen. Ustjugov havnet for langt bak og gikk ikke videre.

Etterpå virket Ustjugov forbannet. Etter målgang kjørte han rett bort til Klæbo og ga nordmannen en dytt. De to vekslet så noen irriterte ord, før de gikk hver til sitt.

Skuffende VM

Ustjugov ble ikke bedre enn nummer ni på skiathlonen noen dager senere – øvelsen han vant i Lahti-VM for to år siden. På stafetten skulle han som Russlands ankermann sette press på Klæbo, men noe var galt. Normalt skulle han kunne gått inn mye mer på trønderen i en 10-kilometersløype, men «den russiske bjørnen» var langt unna å kunne hindre nok et norsk stafettgull.

Femmilen, en øvelse han også har mesterskapsmedalje i, sto han over.

Vãlbe forteller også at Ustjugov skal ha slitt med magesmerter under mesterskapet. Det kan forklare 26-åringens skuffende prestasjoner i Østerrike.

– Smertene varte i flere dager, så Sergej har tatt blodprøver i Russland for å forsikre seg om at alt er bra. Det ser nå ut som det var et virus.