Klæbo-rivaler i sykdomstrøbbel: – Har mistet to kilo muskler

Ikke nok med at russernes største gullhåp, Sergej Ustjugov, ikke ble invitert til OL i Pyeongchang og at Alexander Legkov og Maxim Vylegsjanin er utestengt fra OL på livstid.

Nå kan det vise seg at de to unge og svært lovende russerne som langrennsnasjonen Russlands store håp ikke får gått 30 km med skibytte og sprinten.

Sykdom

Sergej Bolsjunov og Alexander Tsjervotkin har den siste tiden slitt med alvorlig sykdom og blir ikke klare til de to første langrennsøvelsene, melder den russiske sportsavisen Sport-Express.

– Begge de to løperne er nå sammen med oss på trening her i Seefeld, men de er neppe aktuelle for å gå annet enn de tre siste distansene i OL, sier trener Juri Boradavko til Sport-Express.

Begge fullførte Tour de Ski og begge ble syke i etterkant. De har hatt høy feber og har pådratt seg bronkitt.

– Bolsjunov er i trening, men på grunn av sykdommen har han mistet to kilo muskelmasse. Første punkt for oss er gjenopprette den fysiske formen, sier Boradavko.

Har vært på pallen

Bolsjunov har vært den av de to russerne som har vært nærmest å være en trussel for norske skiløpere denne sesongen. Han har vist seg frem som en sterk sprinter og tok 3. plass under sprinten i verdenscupen på Lillehammer bak Johannes Høsflot Klæbo og Sergej Ustjugov.

De to russiske utøverne er blant de 169 russiske utøverne som har fått invitasjon til å delta i OL under nøytralt flagg.

Russland som nasjon ble som kjent utestengt fra OL 5. desember etter dopingskandalen som ble avdekket etter OL i Sotsji for fire år siden.

Samtidig har nå IOC invitert 169 utøvere til OL som er beviselig rene utøvere og som må konkurrere under IOC-flagget.