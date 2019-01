Klæbo smadret konkurrentene og tok tilbake ledertrøyen

Våren 2019 ligger an til å bli et uvanlig sterk humorhalvår - dette er våre anbefalinger 0

Saken oppdateres.

Johannes Høsflot Klæbo vant prologen, han vant kvartfinaleheatet, semifinaleheatet, og selvsagt var han også uslåelig i selve finalen av sprinten i Val Müstair i Sveits.

– Det var en perfekt start på året, så jeg kan si at jeg har rundet 2019 allerede. Jeg er fornøyd, sa Klæbo til TV 2 etter seieren som sendte ham inn i ledertrøya.

Debutanten leder nå Tour de Ski med tolv sekunder på Sergej Ustjugov. Aleksandr Bolsjunov er 25,1 sekunder bak på tredjeplass, mens Emil Iversen og Sindre Bjørnestad Skar ligger på de to plassene bak.

Slik gikk det i kvinneklassen: Norsk opptur da Nilsson utklasset konkurrentene

Russiske Sergej Ustjugov er en av favorittene til å vinne hele konkurransen, og tok teten ut på første runde. Først i den bratte bakken like før stadion slo Klæbo til og bare italienske Federico Pellegrino klarte å holde noenlunde følge.

På oppløpet hadde trønderen ti meters forsprang, og vant i overlegen stil. Italienske Federico Pellegrino ble nummer to, 2,35 sekunder bak Klæbo. Sergej Ustjugov ble nummer tre.

– Pellegrino kunne ikke gjort noe som helst med Klæbo selv om han hadde fem staver. Klæbo vinner på årets første dag, sa kommentator Marius Skjelbæk på TV 2.

LES OGSÅ: Landslagstreneren nekter å gi Klæbo spesialbehandling

Klæbo selv var fornøyd med å ro i land sin andre etappeseier på tre forsøk i sin debut-tour.

– Det var tøft. Jeg var veldig sliten etter kvartfinalen. Det kom seg og semifinalen var rotete. I finalen var jeg veldig glad for at Ustjugov dro til. Da fikk jeg det litt som jeg ville, og jeg slapp å gjøre all jobben selv, sa Klæbo.

Flere var kritisk til løypeprofilen på sprinten, men Klæbo selv synes det var morsomt, selv om han var stiv i det han kjørte over kuplene for siste gang.

– Jeg synes det er kult at det var en slik løype, det blir et moment ekstra. Men det var mange som var stiv der. Det var noen utfordringer, spesielt fra toppen og ned. De to svingene er ganske krass, så det gjaldt å stå på, sa Klæbo til norsk presse etter rennet.

Fikk du med deg denne? For tre uker siden tvilte han på om han skulle være med. Nå går Klæbo for å vinne

Tour de Ski, 1. nyttårsdag Verdenscup langrenn i Val Müstair, Sveits tirsdag, sprint fri teknikk, 3. etappe i Tour de Ski: Menn: 1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge, 2) Federico Pellegrino, Italia, 3) Sergej Ustjugov, Russland, 4) Richard Jouve, Frankrike, 5) Emil Iversen, Norge, 6) Sindre Bjørnestad Skar, Norge, 7) Aleksandr Bolsjunov, Russland, 8) Dominik Baldauf, Østerrike, 9) Oskar Svensson, Sverige, 10) Roman Furger, Sveits. Øvrige norske: 12) Finn Hågen Krogh, 15) Eirik Brandsdal, 28) Simen Hegstad Krüger. Slått ut i prologen: 40) Hans Christer Holund, 46) Didrik Tønseth, 47) Martin Johnsrud Sundby, 56) Sjur Røthe. Tour de Ski (3 av 7 etapper): 1) Klæbo 34.44,1, 2) Ustjugov 0.12,0, 3) Bolsjunov 0.25,1, 4) Iversen 0.45,6, 5) Skar 0.58,5, 6) Jouve 1.12,9, 7) Pellegrino 1.19,4, 8) Krüger 1.24,2, 9) Krogh 1.26,2, 10) Calle Halfvarsson, Sverige 1.45,5. Øvrige norske: 14) Tønseth 2.00,7, 19) Sundby 2.16,0, 23) Røthe 2.31,3, 25) Holund 2.34,2, 58) Brandsdal 3.36,2. Kvinner: 1) Stina Nilsson, Sverige, 2) Sophie Caldwell, USA, 3) Jessica Diggins, USA, 4) Ingvild Flugstad Østberg, Norge, 5) Maiken Caspersen Falla, Norge, 6) Lotta Udnes Weng, Norge, 7) Anamarija Lampic, Slovenia, 8) Julia Belorukova, Russland, 9) Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norge, 10) Tiril Udnes Weng, Norge. Øvrige norske: 19) Kari Øyre Slind, 24) Mari Eide, 27) Heidi Weng. Slått ut i prologen: 35) Anna Svendsen, 43) Silje Øyre Slind. Tour de Ski (3 av 7 etapper): 1) Diggins 28.25,6, 2) Østberg 0.01,1 min. bak, 3) Natalia Neprjajeva, Russland 0.15,1, 4) Belorukova 0.31,8, 5) Ida Ingemarsdotter, Sverige 0.51,9, 6) Nilsson 0.52,0, 7) Krista Pärmäkoski, Finland 0.56,9, 8) Sadie Bjornsen, USA 1.19,4, 9) Anastasia Sedova, Russland 1.23,0, 10) Caldwell 1.27,6. Øvrige norske: 11) Jacobsen 1.31,3, 12) L. Weng 1.35,2, 13) H. Weng 1.35,9, 17) K. Slind 1.57,9, 19) Falla 1.59.7, 23) T. Weng 2.16,0, 28) Eide 2.43,9, 45) S. Slind 3.04,7, 48) Svendsen 3.35,5. (©NTB)

Tok tilbake ledertrøyen

Klæbo tok dermed sin andre etappeseier i Tour de Ski, og tok også tilbake ledertrøyen i Touren sammenlagt. Med seier fikk han 60 bonussekunder, i tillegg til at han vant prologen, som regnes med i sammendraget. Aleksandr Bolsjunov ledet touren før etappen, men røk ut i semifinalen, og tapte derfor viktige sekunder til de bak.

Norge var godt representert i finalen i Val Müstair. I tillegg til Klæbo var også Emil Iversen og Sindre Bjørnestad Skar i finalen. Iversen ble nummer fem, mens Skar tok sisteplassen i finalen.

Tok sekunder i prologen

Johannes Høsflot Klæbo vant prologen klart foran Emil Iversen, og tok allerede der viktige sekunder på de to russerne som før sprinten lå i tet av Tour de Ski sammenlagt.

Nå reiser Tour-sirkuset videre til Oberstdorf i Tyskland, hvor kvinnene skal gå 10 kilometer og herrene 15 kilometer klassisk fellesstart onsdag.

Dagen etterpå er det jaktstart over samme distanser på samme sted, før løperne reiser til avslutningen i Val di Fiemme. Der er det først 10/15 kilometer fellesstart i klassisk lørdag, før touren avsluttes opp Monsterbakken på søndag.