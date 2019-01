Klæbo spurtslo rivalen: – På grensen til å være frekt

Saken oppdateres.

Johannes Høsflot Klæbo leder fortsatt Tour de Ski etter dagens etappe, men forspranget ble nesten spist opp av russiske Sergej Ustjugov på jaktstarten.

De to skistjernene gikk sammen nesten hele løpet, og det måtte en spurtduell til for å kåre vinneren av etappen, og lederen av Tour de Ski før de to siste etappene.

Slo til i utforbakken

Etter å ha ligget bak i over 13 kilometer forsøkte Klæbo å rykke til i den siste oppoverbakken, men senket farten da han så at russeren hang greit med. I utforbakkene ned mot stadion hadde Klæbo noen få meter, og satte full fart.

Ustjugov hadde ingen sjanse på oppløpet, og Klæbo vant løpet med 0,4 sekunder, og slipper å bytte trøye før lørdagens renn. Oppløpet ble en oppvisning i fristilskøyting, og Klæbo brukte ikke stavene en eneste gang på oppløpet.

– Man blir mektig imponert over hvordan Klæbo løser dette. Han viser friskøyting av høyeste klasse. Det kan bli helt avgjørende under VM-stafetten i Seefeldt og sprinten der. Dette er øverste klasse, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– Nesten frekt

Klæbo leder nå Touren med fem sekunder for de siste to etappene.

– Han viser nye sider ved seg selv og viser at han utvikler seg på distanseløp. Han gjør et taktisk perfekt løp, og driver Ustjugov til vanvidd. Det er nesten på grensen til å være frekt, men det er innafor, sa Bjørn på NRK.

Klæbo kjørte nesten «Northug-taktikk» hele løpet, og tok først over ledelsen helt mot slutten av løpet. Han forstår om Ustjugov var sur for måten han gikk på.

– Jeg hørte han brøle for seg selv. Jeg tror han er rimelig sur på meg for at jeg ikke bidro så mye, men jeg hadde ikke sjans. De få gangene jeg var oppe så skjønte han at det gikk alt for sakte, sa Klæbo etter seieren.

Skar reiser hjem

Aleksandr Bolsjunov gikk i mål 1.08 minutter bak duoen, og Sindre Bjørnestad Skar gikk i mål på fjerdeplass 1.41 bak Klæbo. Simen Hegstad Krüger gikk i mål sekundet bak. Didrik Tønseth ble nummer 7, 1.40 bak Klæbo.

Sindre Bjørnestad Skar bekrefter at han reiser hjem etter dagens etappe for å gjøre seg klar til sprintløpet i Dresden.

Finn Hågen Krogh ble nummer 10, Martin Johnsrud Sundby nummer 19 og Hans Christer Holund nummer 21. Eirik Brandsdal ble nummer 47.

– Brutalt

Klæbo sier etter løpet at han fort skjønte at han tidlig ville få besøk av russeren bak.

– Det var brutalt. Det var skikkelig tungt, og jeg skjønte at Ustjugov kom til å ta meg igjen fort. Da han kom og gikk så fort opp den første bakken tenkte jeg at jeg kom til å slippe med en gang, men heldigvis roet han seg, sa Klæbo til NRK.

Nå går han langt i å love at han fullfører Touren.

– Jeg kjenner at det var tungt i dag, og tenker på hvor vondt det kommer til å gå opp den siste bakken. Men planen er å fortsette, det har det vært hele tiden. Men jeg må ta dag for dag. Jeg hadde en god dag i dag, så du skal ikke se bort fra at jeg starter om to dager, sier Klæbo.

Brukte fire minutter

Johannes Høsflot Klæbo hadde et forsprang på over 15 sekunder til Sergej Ustjugov i det han startet jaktstarten i Oberstdorf, men russeren brukte bare fire minutter på å spise opp forspranget.

Russiske Aleksandr Bolsjunov gikk alene 45 sekunder bak lederduoen, mens Simen Hegstad Krüger og Sindre Bjørnestad Skar lå cirka 1,30 bak.

Klæbo lå hele tiden bak Ustjugov og lot russeren ta den største drajobben, men sørget med jevne mellomrom å vise at han ikke hadde problemer med å holde følge. Duoen holdt høy fart, og etter halvgått løp begynte løperne bak å tape sekunder framover.

Ingen av tetduoen ga store tegn til å prøve å rykke, og det lå an til å bli en spurtduell mellom to av verdens beste spurtere.

Hviledag

Emil Iversen sto av rennet etter gårdagens seier.

Fredag er det hviledag, mens løperne forflytter seg 45 mil sørover til Val di Fiemme.

Der skal de gå 15 kilometer fellesstart på lørdag, før de avslutter med ni kilometer jaktstart i Monsterbakken.